Juana se vacuna contra el COVID por prevención y requisito

Irapuato, Guanajuato.- Prevenir un contagio y cumplir con los requisitos que le piden en su trabajo, son los motivos por los que Juana López Ayala acudió a vacunarse contra la COVID-19.

La mujer, de 33 años, manifestó que esperaba su tercera dosis, pues las dosis anteriores le han servido para no enfermarse.

Por lo anterior, invitó a las personas de su edad a que acudan por este refuerzo ya que es de vital importancia para evitar complicaciones en caso de contagiarse de COVID.

Juana llegó este sábado a la única sede de vacunación que queda en el municipio, la Plaza Fragaria para aplicarse su refuerzo.

Sin embargo, reconoció que sí tuvo duda en combinar las vacunas, ya que sus primeras dos vacunas fueron de la marca AstraZeneca y esta tercera es del biológico Sputnik.

Tenía mucha duda si no afectaba que fueran marcas diferentes, me dijeron que no y eso me hace estar más tranquila para venir a vacunarme", comentó.