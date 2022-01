‘La vacuna puede salvarme la vida’: Elena García

Irapuato, Guanajuato.- "La vacuna puede salvarme la vida", comentó Elena García, quien acudió este lunes a recibir su vacuna de refuerzo contra el COVID-19.

La señora, de 50 años de edad, acudió a la sede de la Unidad Deportiva Sur. Manifestó que ella sí esperaba una tercera dosis ya que pese a que en su momento se vacunó se enfermó de COVID, pero lo logró superar.

La vacuna además puede prevenir la enfermedad grave e incluso la muerte".

La mujer se mostró un poco molesta al tener que esperar para recibir la vacuna.

"Lo que pasa es que tengo un problema en mi trabajo que no nos dan permiso de venir, ayer tuve que trabajar horas extras para poder venir y aún así me decían que había mucho trabajo y lo más seguro es que me vayan a descontar el tiempo que estoy acá", señaló.

Invitó a los ciudadanos a vacunarse para evitar complicaciones en caso de contagiarse de COVID. Foto: Melba Vidales

Invita a vacunarse contra el COVID

La señora Elena exhortó a los ciudadanos a que acudan por su refuerzo de la vacuna anti COVID, ya que, recordó, es de vital importancia para evitar enfermar gravemente.

Esperemos que esto nos ayude y que la gente haga conciencia que aunque estamos vacunados no estamos exentos de enfermarnos, así que debemos seguir cuidándonos, usar cubrebocas, gel, y las indicaciones de la Secretaría de Salud", finalizó.

Acuden pocos este lunes

Pocas personas acudieron este lunes por su refuerzo de la vacuna anti COVID a la Unidad Deportiva Sur de Irapuato. Durante esta jornada se aplica el biológico AstraZeneca a personas de 50 a 59 años.

Los asistentes solo tuvieron que esperar a que se juntaran grupos de 10 personas para que el personal de Salud les colocara las dosis, por lo que este día no se presentaron aglomeraciones.

