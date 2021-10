Leobardo no había podido aplicarse la vacuna COVID en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Por cuestiones de trabajo ya que al ser comerciante todos los días tiene que salir a vender para llevar el pan a la casa es que Leobardo Hernández Martínez, de 38 años, y su esposa apenas acudieron a vacunarse contra la COVID.

Mencionó que como en las campañas anteriores veían que iban muchas personas a vacunarse sabían que tardarían en el proceso, por lo que no habían acudido.

No nos habíamos vacunado también porque tenemos un bebé, y no habíamos podido venir, ese es el motivo real”, explicó.

Considera que el COVID es mental por lo que trato de no sugestionarse y no pensar en ella en caso de que tuviera un resfriado o una gripe. Foto: Eribaldo Gutiérrez

Considera que COVID es mental

Durante el tiempo que no tuvo la vacuna no se preocupó, pues dijo qué también es mental, por lo que trato de no sugestionarse y no pensar en ella en caso de que tuviera un resfriado o una gripe.

Procuro hacer todo menos pesado psicológicamente, pues si con una gripa, que me da un resfriado quiero pensar que me dio el COVID, quiero pensar que psicológicamente yo lo estoy atrayendo, pero pues si me siento más tranquilo, más seguro (ahora que recibió su primera dosis)”, comentó.

El hombre contó que en su familia no hubo casos de COVID. Foto: Eribaldo Gutiérrez

Explicó que con la llegada del COVID su economía tuvo un impacto muy fuerte, pues sus ventas disminuyeron bastante, sin embargo, también aprovechó el tiempo para educar a sus hijos en su hogar.

Pienso que fue bueno aprovechar el tiempo para educarlos e inculcarles principios para cuando estén en la escuela ellos lo puedan aplicar, es una oportunidad que tenemos para enseñar esos valores que se han perdido”, expresó.

LEE TAMBIÉN: Acuden pocos por vacuna COVID en Irapuato

El hombre contó que en su familia no hubo casos de COVID, pero sí en algunos conocidos.

Con la bendición de Dios salimos a la calle y gracias a él hasta ahorita no me tocó enfermarme ni ver algún caso de COVID, no quiero decir que no exista por qué se de gente que me comentó que en sus familias hubo muertes”, indicó.

egutierrez@am.com.mx

DAR

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos