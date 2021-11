Irapuato, Guanajuato.- Miriam Pérez acudió la mañana de este miércoles al Inforum Irapuato por su segunda dosis de la vacuna anti COVID-19.

Dijo que prefiere los efectos secundarios de la vacuna, que contagiarse de COVID y transmitir el virus a sus familiares.

Con la primera dosis durante el día me sentí normal, hasta que llegó la noche, la verdad me tumbó, tuve dolor de cabeza, mucho cansancio fueron dos días así, pero preferible eso a contagiarme” manifestó.

“No voy a negar que al principio tuve mucho miedo, hay muchas mala información, vengo con un poco de temor y ojalá que no tenga ninguna reacción”, añadió.

LEE TAMBIÉN: Protege María Dolores a sus hijos y se vacuna contra COVID

A pesar de la incertidumbre, recalca que la oportunidad de vacunarse debe ser aprovechada.

Estoy muy agradecida por la oportunidad de ser vacuna, mucha gente que probablemente quiso hacerlo y no pudo, no tengan miedo, lo importante es informarse bien y ya verán que no va a pasar nada”, finalizó.