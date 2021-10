Irapuato, Guanajuato.- A pesar de no creer en las vacunas y un tanto en la enfermedad, Noé Martínez Hidalgo, de 31 años, acudió a aplicarse su primera dosis de la vacuna anti COVID Sputnik, pues se la pedirán para hacer varias cosas, entre ellas algunos trámites, en su vida diaria.

Comentó que se encontraba renuente a vacunarse, además, de que no se enteró de algunas campañas.

Realmente faltaba mucha publicidad, ahora que me vacune me siento bien, pero pues me siento agusto, no tengo más que decir, realmente no estaba tan seguro de vacunarme”, dijo.