Se vacuna tarde contra COVID por desinterés

Irapuato, Guanajuato.- Aunque pudo ser de los primeros irapuatenses en vacunarse contra COVID-19, Manuel Fuentes dejó pasar la oportunidad en varias ocasiones, pues no tenía el suficiente interés en buscar sus dosis.

Los meses pasaron y en una de sus citas médicas, su doctor le pidió que se vacunara contra esta enfermedad, pues al acudir de forma constante al hospital, su salud podría ponerse en riesgo.

En octubre de 2021 obtuvo su primera dosis de la vacuna AstraZeneca y este martes acudió al Centro Impulso Benito Juárez por su segunda dosis.

Mi médico familiar me dijo que viniera, yo al principio no lo había pensado porque luego uno está ignorante, pero tenemos que tomar la experiencia, porque después viene la lamentación, es mejor prevenir”, enfatizó.

Manuel contó que en 2005 le detectaron un tumor cancerígeno en una de sus cuerdas vocales y tras un tratamiento de 35 radiaciones, 8 quimioterapias y 8 biopsias, logró superar el cáncer.

Pasé por una experiencia que no se la deseo a nadie, por eso no quiero volver a enfermarme, ahorita estoy sano y siento que esta vacuna me va a ayudar a mantener mi salud”, contó.