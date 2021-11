Irapuato, Guanajuato.- Verónica Mina Hermández es la única integrante de su familia que se ha vacunado contra la enfermedad COVID-19, y además de tener la intención de protegerse, lo hizo para hacer conciencia entre sus familiares.

La irapuatense de 32 años contó que sus familiares tienen miedo de vacunarse, por lo que ninguno ha acudido a las jornadas de vacunación y eso le preocupa, ya que considera que es un riesgo.

Este jueves acudió al módulo de la Deportiva Sur por su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, donde su atención fue rápida y sin contratiempos.

“Pienso que a lo mejor no me salvo de enfermarme, pero creo que es una protección extra para cuidar a mi familia, que no se han querido vacunar porque le tienen miedo, dicen que a lo mejor se pueden morir”, comentó.