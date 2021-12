Irapuato.- Ante la llegada de la variante Omicron a México, se esperarán las recomendaciones de la Secretaría de Salud para definir si continuarán o no las festividades de fin de año, para evitar más contagios de COVID-19, señaló la alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García.

Indicó que por el momento, continúa el permiso para que se lleven a cabo los tradicionales Barrios y las festividades navideñas, que son relevantes para dar espacios recreativos a los irapuatenses.

Alfaro García indicó que hasta el momento, las autoridades de salud a nivel estatal y federal no han emitido ninguna recomendación a los municipios, pues sólo es un caso de contagio el que se ha detectado en el país.

Indicó que para las actividades que se reaperturaron, las medidas sanitarias son las mismas que se han aplicado desde el inicio de la pandemia, como el uso obligatorio de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura.

La alcaldesa indicó que en este caso, ya no será necesario el uso de túneles sanitizantes en espacios públicos, pues no tienen efectividad.

Esos túneles no tenían una efectividad, digo, no estaban de más pero no tenían absolutamente ninguna efectividad para evitar contagios, por eso los quitamos de Presidencia, porque nada más estorbaban ahí en la entrada”, finalizó.