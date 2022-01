Irapuato.- Empresarios consideraron que aunque siempre es necesaria la promoción de la actividad turística en la ciudad, ante la cuarta ola de COVID-19 no era el momento para que la alcaldesa Lorena Alfaro García, viajara a España a promocionar el destino en la Feria Internacional de Turismo 2022.

Miguel Hernández Roque, presidente de Canirac Irapuato, consideró que si bien es buena la promoción, los representantes del sector en la ciudad no tienen conocimiento de qué es lo que se va a ofrecer en esta feria.

Enfatizó que debió primero hacerse una reunión entre autoridades y representantes del sector, para generar un proyecto funcional que logre posicionar a Irapuato en el interés de los visitantes.

Destacó que tiene entendido que en esta feria se ofrecerá el Inforum, recinto que está detenido por obras y del que se desconoce cuál será su vocación, lo que debería conocerse previo a este tipo de viajes.

La situación no permea mucho en que podamos ofrecer ya atractivos exclusivos, pero podemos ir integrando las necesidades que tiene el sector y sobre todo cubrirlas, en este caso sí estaría de acuerdo con una reunión con las autoridades previas a este tipo de viajes, si está muy bien que vayamos y promocionemos a la ciudad, pero ¿qué es lo que vamos a ofrecer?”, enfatizó.

Agregó que hasta el momento, los representantes del sector desconocen los resultados de reuniones que tuvieron con autoridades locales al principio de la administración, y de las mesas de trabajo para conformar el Plan de Gobierno.

Por su parte, el presidente de Canaco Irapuato, Héctor Carlo León Ramírez, señaló que toda actividad que pueda traer beneficio económico al sector turismo puede valer la pena, pero que no sabe si era el momento adecuado.

No sé si sea el momento adecuado o no, se vislumbra muy complicado ir a Europa en este momento por la ola de contagios que existe allá, ojalá regrese con bien y que no traiga ningún problema de allá”, destacó.