Operan dos cárteles en Irapuato, asegura Miguel Ángel Simental

Irapuato, Guanajuato.- Al menos dos cárteles de la delincuencia organizada son los que operan en el municipio aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Simental.

Éste también fue cuestionado sobre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana realizada por el Inegi en donde se ubica a Irapuato como la tercer ciudad en México donde sus habitantes se sienten más inseguros.

He hablado con la Fiscalía, con el Fiscal de la región, así presencial lo que escuche en el informe, están los del Cártel Jalisco, y todavía hay algo de los de Santa Rosa, no se si haya otro cártel, no tengo información verás, si yo les comento es en base a las cartulinas que han aparecido en los distintos hechos”, dijo Miguel Ángel Simental.