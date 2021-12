Respaldan en Irapuato a huérfanos víctimas de violencia

Irapuato, Guanajuato.- Las autoridades municipales de Irapuato han detectado alrededor de 25 a 30 a menores de edad huérfanos porque sus padres han perdido la vida o han desaparecido y trabajan para apoyarlos.

Creo que vamos a ser y somos el único municipio que se está preocupando por esta parte vulnerable de los niños en orfandad por el tema de violencia, hay un listado que estamos analizando (...) Los hemos encontrado en instituciones como albergues y villas (infantiles), también se encuentran niños que se desprenden de este tema psicosocial que mancha a todo el estado y todo el país”, dijo Julio Cesar González Borja, director de Proximidad Ciudadana.

Añadió que la instrucción de atenderlos viene de la alcaldesa Lorena Alfaro y del secretario de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Simental.

“Son niños desde los 6 años a los 17 años y que los tenemos nosotros ya focalizados y enfocados, donde se van a generar actividades lúdicas en torno a componer el factor psicológico en su crecimiento en base a un tema social”, dijo González Borja.

Mencionó que esto se desprende de un análisis que se está haciendo con varios sectores como los colectivos de personas desaparecidas, para saber dónde están estos niños.

Un complemento será conocer los diferentes puntos donde hay más crimen en el municipio.

Se pretende hacer grupos desde todas las áreas, transversalmente, pues son las indicaciones directas de nuestra Presidenta Municipal y enfocarnos a trabajar en la restructuración y composición del tejido social, que origina el conflicto de violencia y delincuencia”, indicó el funcionario.

Las zonas de la ciudad donde tienen niños en orfandad detectados son el sur y el poniente.

El pequeño Ian perdió a su papá hace casi 5 años./ Foto: Especial

Un dolor imposible de superar

Ian Axel es uno de los cientos de niños que han perdido a uno o ambos padres a consecuencia de la inseguridad que se vive en Irapuato y el estado. Su abuela paterna, la señora Verónica Durán, se hace cargo de él desde el 28 de enero del 2017 cuando fue asesinado hijo Daniel Alfonzo Silva Durán.

La mujer recordó que su hijo salió de su hogar el 27 de enero del 2017 con rumbo a Salamanca, iba en compañía de un amigo a recoger a otra persona para ir a las famosas serenatas que se realizan en Pueblo Nuevo, sin embargo, ese día perdió comunicación con él.

A las 7 de la noche ningún mensaje, el último mensaje fue a las 4:45 y ya no me contestó, el teléfono lo tenía apagado y pues al otro día me hablan por teléfono para decirme que pasara a identificar a mi hijo que estaba en Semefo, a él lo balearon y lo dejaron embolsado en un camino terracero”, platicó.

Ian se cuestiona por qué le pasó eso a su papá y a su familia./ Foto: Especial

‘Mueren’ sus familiares

Señaló que estos hechos acaban también con la vida de los familiares de la víctima, además de que es complicado explicarles la situación a los más pequeños.

Es complicado lidiar o no saber cómo llevar el dolor de mi nieto, mi nieto tenía tres años cuando él falleció, se acuerda perfectamente de él, sabe cómo se llamaba, sabe quién era, a dónde lo llevaba y todo. Actualmente él (Ian) sigue sufriendo su ausencia, le hace falta en la escuela, él dice mi papi no me pudo llevar al kinder, si estuviera mi papi me hubiera comprado esto, si estuviera mi papi otra gente no regañaría, si estuviera mi papi yo tendría mi propia casa, el dolor es enorme para mi nieto él no lo ha podido superar”, refirió.

La señora Verónica añadió que desde la muerte de su hijo, su nieto no ha encontrado estabilidad, pues su nuera algunos días no está presente.

“A mi nieto le ha afectado en la escuela, en sus emociones, en su trato con sus primos de cómo se expresan con él y le dicen ‘tú no tienes papá’ y todas esas situaciones”, dijo.

Buscan ayuda psicológica

Veronica platicó que ha buscado ayuda psicológica para el menor, pero no ha encontrado a algún especialista en el tema.

“Un psicólogo te trata de un problema familiar mínimo, alguna violencia intrafamiliar, algún otro asunto, pero de la delincuencia no”, indicó.

Asimismo, ha notado que los psicólogos que lo han atendido, lo que han tratado de hacer es que olvide por completo a su papá, pero ella considera que esa no es la forma de que supere lo que ocurrió.

Su abuelita refiere que lo más complicado es explicarle que su papá no volverá./Foto: Especial

Lo difícil es explicarle

Aunque la mujer refirió que ha sido complicado sacar adelante a su nieto, pues incluso ha tenido que pedir dinero prestado, refirió que lo más complicado es explicarle que su papá no volverá.

Yo le decía ‘hijo tu papi esta en tu corazón’ y llegó a decirme, ‘abuelita, tu eres la única que puede sacarlo de mi corazón, sácalo para yo poderlo ver’, la situación de poderlo hacer entender que su papi ya no iba a regresar, eso para mi a sido lo más difícil, hacerlo entender o hacerle ver la situación tan difícil que estamos viviendo”, lamentó.

Además, contó que el niño se queja de que haya personas malas.

Siempre repite, ‘¿por qué abuelita? ¿por qué nos pasó a nosotros?, ¿por qué me quitaron a mi papi?, siempre va a haber un reclamo para la gente, siento que hasta para mi, porque me dice ‘abuelita ¿por qué no lo cuidaste? ¿por qué lo dejaste salir?”, contó la mujer mientras lloraba.

Dijo que estas palabras le parten el corazón, ya que la hace sentirse responsable de lo que pasó.

egutierrez@am.com.mx

DAR

Las noticias de AM en

Síguenos