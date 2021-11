Irapuato.- Aunque no han recibido indicaciones de cómo trabajar con la pandemia, el zoológico de Irapuato seguirá con las mismas restricciones de tener aforos del 50 al 60%, informó Mario Ceja de la Torre, director del ZooIra.

A nosotros no nos han comunicado nada; seguimos igual trabajando al 50, al 60%, pero como las entradas han bajado, la verdad no llegamos todavía a esa cantidad”, dijo.

Señaló que al parque pueden ingresar al menos 10 mil personas, sin embargo, no han reunido esa cantidad, por lo que no les preocupa superar la afluencia permitida.

Informó que la máxima cantidad de personas que han llegado a tener es de 2 mil en un día y esto sucede los domingos.

Poco a poco ha ido subiendo (la afluencia de personas) todavía no estamos como antes lógicamente, pero poco a poco ha ido subiendo”, indicó.

Descartó que el zoológico haya tenido problemas económicos durante la pandemia, lo único es que si disminuyó la cantidad de visitas al parque.

Explicó que estuvieron recibiendo algunos donativos, gracias a personas que se organizaron y los llevaron al parque.

Esos donativos, nosotros no los pedimos, no nos organizamos; fue un grupo de personas externas a nosotros, qué bueno, está bien, nos ayudó, pero nosotros no hemos organizado ningún tipo de donativos”. indicó.