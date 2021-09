Guadalajara. Una historia que termina en un final feliz, pero con muchas dudas. Así es el caso de Alexandra Paola, una niña de 8 años que desapareció el jueves en Colinas del Roble y después de horas de intensa búsqueda por parte de autoridades y familiares, el sábado fue encontrada sana y salva en casa de uno de sus vecinos.

La pequeña estaba escondida en una maleta con la finalidad de que ni sus familiares ni las autoridades pudieran encontrarla.

Pese a ello, Carolina Villegas, la mujer que vive en el lugar, y sus hijos, negaron varias veces que la menor estuviera ahí, aseguró Paula Cisneros, mamá de "Chuli", como le dicen a Alexandra Paola.

Estaba dentro de una maleta, al parecer le decían 'aquí escóndete', y ya la tapaban para cuando entraba la gente a revisar.

"Pero, una como mamá, ¿tú crees que no vas a saber cuando hay alguien en tu casa?, es ilógico que (Villegas) no haya sabido y la Fiscalía argumenta que (ella) no sabía. Y ahora resulta que toda la culpa es mía".

Villegas, añadió la mujer, incluso se molestaba cada vez que le iban a preguntar por la niña.

(Me dicen los vecinos) que sus hijas (que tienen más edad) se la viven en la calle, que sus hijas son maleadas. Mi hija es una niña de 8 años que es muy noble".

Incluso, comentó, "Chuli" y las otras menores tuvieron conflictos en dos ocasiones en las últimas tres semanas.

"Yo le dije (a una de las niñas): 'está bien, mija, voy a reprender a Paola, pero te pido un favor: no le hables ya, ni para bien o para mal'".

Cisneros aclara rumores ante el caso de Alexandra Paola, niña desaparecida

Horas después del hallazgo circularon versiones en torno a Cisneros para justificar la desaparición de su hija, entre ellas, que la dejaba sola y se dedicaba a la venta de droga.

Está el rumor de que era una lección para mí, pero por qué, de qué, si yo ni siquiera conozco a la señora, ni un 'buenos días' le he dirigido nunca.

"Solo que sea porque yo le dije a mi hija que no les hablara".

La culpa por desaparición de Alexandra Paola y negó ser narcomenudista

"Yo estoy separada desde hace 5 años; tengo que trabajar para mantener a mis hijos, no hay nadie aquí que me pueda ayudar a cuidarla, entonces, yo la tengo que dejar con los otros chiquitos de 12 y 10 años.

O sea, se me hace injusto que me hagan esto a pesar de lo que pasó la niña y lo que pasé yo, y a ella sí le regresan a sus hijas y no hay ninguna consecuencia de lo que hicieron, que porque la señora no sabía nada, que el niño de 15 años tampoco sabía nada ni las otras dos niñas".

Cisneros sospecha que el rumor de que vendía droga surgió de Villegas para evadir su responsabilidad y redirigir la atención de las autoridades hacia ella.

Cómo vivió la mamá la desaparición de Alexandra Paola

La mamá de Alexandra Paola, la niña desaparecida relató que el jueves salió a trabajar a las 13:10 horas a una empresa de electrónica que está en el kilómetro 15.5 de la Carretera a Chapala y que en ese momento su hija estaba en la casa.

Quince a las dos (de la tarde) yo marco y Paola estaba aquí; y ya le digo (a mi hijo) 'ya voy a empezar a trabajar', te marco al rato. A las cuatro y media le vuelvo a marcar y le pregunto que ¿cómo están?.

- Es que no encuentro a Paola; se fue a comprar unos duritos y no ha regresado.

- ¿Dónde estaba? -preguntó la mamá.

- Es que dicen que la vieron con Andrea y Fernada.

- Ve y pregúntales si se fijaron a dónde se fue. No me cuelgues.

El menor, teléfono en mano, acudió al domicilio 380 de Cerro Aripo por segunda ocasión.

'Ya te dije, güey, que aquí no está, güey'", oyó Cisneros que le dijo una de las menores.

Posteriormente, la mujer le habló a una amiga que vive en la zona para que la apoyara y luego los vecinos se organizaron para comenzar la búsqueda.

Tras pedir permiso en su trabajo para salir temprano, llamó al 911 poco después de las 17:00.

Al llegar a su casa sacó copias de la foto de Alexandra Paola y comenzó a distribuirlas en el fraccionamiento.

En ese momento le llevaron la blusa color coral de su hija, aunque le extrañó que estuviera mojada con agua limpia y no del canal, donde la habían hallado, cerca de la casa de Villegas.

Siempre sospecharon de la casa 380 y más en el caso de Alexandra Paola

"Empecé a pensar que algo pasó ahí, que a lo mejor ellas (las niñas) le habían hecho algo que no me querían decir, que algo le pasó.

Además), las vecinas (que me llevaron la blusa) dijeron que la señora (Villegas) se la había dado a un muchacho de enfrente para que no la diera a nosotros, que porque las niñas (hijas de Villegas) la habían encontrado en el arroyo".

Entonces, fue con Villegas, alrededor de las 19:30.

- Oye, aquí estaba mi hija y tus hijas fueron las últimas que la vieron, diles que si no me pueden decir dónde hallaron la blusa.

- ¡Es que!, se empezó a exaltar y a levantar la voz al igual que su hijo, sostuvo Cisneros.

Al ver esto, un policía municipal intervino.

Ya cuando me di cuenta, ya estaba peleando la señora con el policía y hasta le dijo 'si piensas que está aquí, ven, métete, métete, yo tengo un amigo de la armada y ahorita le voy a hablar'... y sabe qué.

"Cuando la Fiscalía fue después con ella, yo pienso que fue ahí donde ella aprovechó para limpiar su nombre y manchar el mío".

Entonces, la atención de las autoridades se centró en Cisneros y su familia.

"Ya no se fijaron en ella, entonces los policías se enfocaron aquí conmigo. Y yo les decía, pero 'es que por qué no me hacen caso', y les volvía a decir de lo de la playerita y eso había pasado ahí.

"Ellos (las autoridades) a huevo decían que aquí, aquí, aquí, que por mis hijos... pensaban que la desaparición era por alguna represalia hacia ellos. Si me hubieran hecho caso desde el principio, mi hija la hubiéramos encontrado desde el principio".

La mamá de Alexandra Paola, además, denunció que al inicio acudieron al módulo de la Policía municipal que está a unas cuadras, pero solo encontró indolencia por parte de los elementos que estaban ahí.

"'Va a estar por ahí, búsquela, ahorita estamos comiendo, pero va a estar por ahí; tienen que pasar 72 horas'", le dijo uno.

El hallazgo de Alexandra Paola

Ayer, finalmente, las autoridades le hicieron caso y gracias a eso dieron con Alexandra Paola, la niña desaparecida,

"Estas últimas personas (que vinieron) me hacen caso y entran y empiezan a revisar todo y encuentran a mi hija".

Alexandra Paola, contó, estaba en una maleta roja grande, al lado de la entrada principal, donde también había una litera, sillas y otras cosas descuidadas.

Cisneros notó que llevaba un vestido rojo con blanco con la figura de Ladybug que no era de ella, además de que no traía ropa interior.

Tras la noticia del hallazgo, los vecinos comenzaron a exaltarse.

Las otras niñas llorando, una de ellas hasta se desmayó, la más grande; parecía que las víctimas eran ellas y no mi hija.

- ¿Por qué te veniste, hija, por qué estabas aquí?, le preguntó Cisneros a "Chuli".

- Es que quería hacer una pijamada.

"¿De dónde sacó ella que quería hacer una pijamada, si jamás los he dejado ir a ningún lugar en la noche?", cuestionó la mamá.

Desde entonces, comentó, los vecinos están enojados con los sospechosos y con las autoridades porque no han hecho nada contra ellos.

Yo creo que le han de haber dicho 'vamos a hacer una pijamada, en cuanto te dejen salir te vienes', no sé, yo puedo pensar tantas cosas, pero de que mi hija, por ella misma, hayan salido esas ideas, no.

"Yo sé cómo se comporta mi hija, cómo está todo el día, y yo sé que mi hija no es rencorosa, a pesar de que esas niñas, Andrea y Fernanda, la pelearon, ella les seguía hablando, la volvían a pelear, y ellas les seguía hablando.

"Entonces, hasta dónde llega su nobleza y mentalidad de poderse influenciar de ellas".

¿Dónde está 'Chuli'?

En este momento, "Chuli" se encuentra con una tía, hermana de su papá. Para que regrese a casa, la mamá tiene que adecuar la vivienda para darle su propio espacio y buscar quién la pueda cuidar cuando ella se va a trabajar.

Yo estoy en la mejor disposición, haré lo que me digan para que me la den", añadió Cisneros.

"Si yo acato lo que me dicen en 15 días, en 15 días me la devuelven".

Mientras tanto, la mujer podrá tener comunicación con ella, aseguró la Fiscalía del Estado.

"Se buscaron redes familiares para la custodia de la niña, siendo entregada a una tía la cual fue propuesta por la propia madre y quién resultó viable para hacerse cargo de ella.

Cabe hacer mención que la progenitora podrá tener acceso a su hija y en ningún momento se le ha impedido el contacto con ella", informó la dependencia.

Hoy, los vecinos buscaban a Cisneros para ver cómo estaba y preguntar por su hija. A la par, una unidad de la Policía del Municipio vigilaba el exterior de la casa de Villegas, a quien ya le entregaron sus hijos.

Cisneros, sin embargo, sigue sin saber por qué ocultaron a la niña.

"No lo sé, no entiendo, yo siento que es gente que está enferma, por qué ese afán ensañarse con uno".

NLD

