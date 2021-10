México. – El pasado 26 de julio se reportaron cuatro jóvenes desaparecidos en Jalisco. Los originarios de San Luis Potosí se dirigían a trabajar a Tonalá, en la Zona Metropolitana de Guadalajara cuando desaparecieron en Lagos de Moreno.

Los jóvenes viajaban en una camioneta Ford Ranger, color rojo, con logotipos de la empresa Mantenimiento y Soluciones Industriales.

La Comisión de Búsqueda de Jalisco así como la de San Luis Potosí han emitido fichas de búsqueda para tratar de localizar a Israel Andrade Hernández, Jorge Rodríguez Ortiz, Calep Adonai Maldonado Moncivais y Alan Michel Martínez Vargas.

La última vez que se les vio fue en Lagos de Moreno, mientras se dirigían a Tonalá el pasado 26 de julio, según autoridades, los jóvenes salieron de San Luis Potosí.

¿Quiénes son los jovenes desaparecidos en Jalisco?

Los cuatro jóvenes son originarios de San Luis Potosí y hasta ahora no han sido localizados, la última vez que se les vio iban vestidos de acuerdo a la descripción proporcionada por autoridades.

Israel Andrade Hernández, de 20 años, mide 1.75 metros, es de tez blanca, ojos cafés, cabello lacio y castaño oscuro, tenía puesta una playera azul, pantalón caqui de gabardina, tenis y llevaba gorra.

El segundo, de 24 años, Jorge Rodríguez Ortiz, con estatura de 1.74 metros, de tez morena, ojos cafés y cabello ondulado, tiene una cicatriz en el brazo izquierdo por una cirugía, un tatuaje de la Santa Muerte en el mismo brazo y un tatuaje de Anubis en el brazo derecho; iba vestido con playera blanca, pantalón de mezclilla rasgado, sudadera guinda y botas industriales.

El de menor edad, Calep Adonai Maldonado Moncivais, tiene 18 años, mide 1.65 metros y es de tez morena, color de ojos cafés y cabello lacio, tiene una cicatriz en el párpado del ojo derecho, un tatuaje de San Judas Tadeo en el pecho, otro en el antebrazo derecho que dice “Maldonado”, uno más en el antebrazo izquierdo con la leyenda “All you need is love” y uno más con la imagen de una flor y una letra “A” en la mano izquierda; portaba playera de manga larga, pantalón de mezclilla y tenis negros.

Alan Michel Martínez Vargas tiene 23 años, mide 1.72 metros, es de tez blanca, ojos cafés y cabello chino, tiene barba, cicatrices en la frente y en los brazos causadas con machete, otra cicatriz por cirugía de reconstrucción de tendones, iba vestido con playera color verde con blanco, pantalón negro de gabardina y tenis blancos.

Aunque no se ha dicho nada, la Fiscalía de Jalisco ya inició una carpeta de investigación en la que trabajan a la par con autoridades de San Luis Potosí.

(Con información de El Universal)

AIC

