El caso de uno de los desaparecidos en Jalisco dio un giro luego de que la víctima apareció en dos videos en redes sociales.

Se trata de Paula Petersen, de 16 años, que desde el 29 de noviembre no se sabe nada de su paradero y su familia la busca.

Sin embargo, la propia víctima apareció el martes y este miércoles en dos videos que se difundieron en redes sociales.

El martes aseguró que se fue de casa por voluntad propia.

"No fui secuestrada, tampoco manipulada y mi integridad no corre peligro, de hecho estoy bien, feliz y tengo todo lo que necesito, me fui de casa por voluntad propia", afirmó.

La joven no aclaró si se encuentra con su maestro de ajedrez Otto Zucker Cienfuegos, como presume la Alerta Amber de Jalisco.

Incluso, el Gobernador Enrique Alfaro ha sido reprochado por revictimizar a Paula Petersen, debido a que el mandatario había aclarado días antes que la joven se había negado a regresar a casa.

Este miércoles, la joven, que es menor edad y no puede tomar decisiones legales sobre la protestad que tienen sus padres al menos que demuestre que sufra algún tipo de maltrato, aseguró que su caso lo puso en manos de un despacho jurídico.

El propio despacho aclaró que la joven se comunicó con ellos y le han señalado que debe regresar con su familia.

"Tomaré muy pronto la mejor decisión", dijo la jovencita.

