El gobierno de Enrique Alfaro obligó a que a partir del 1 de agosto todo vehículo con autos foráneos tramite el pase de estancia temporal en Jalisco, ¿pero es legal?

Al menos para un juez la medida podría no ser legal, pues ya otorgó amparos contra el pase que tienen que tramitar los automovilistas.

Según Mural, en Jalisco los quejosos han tramitado mil 40 juicios de amparo, de los cuales tres ya son suspensiones definitivas a favor de los automovilistas. Es decir, el gobierno de Enrique Alfaro no puede molestarlos o multarlos sino cuentan con el pase de estancia temporal.

¿Qué es el pase de estancia temporal en Jalisco?

El pase de estancia temporal en Jalisco, según el gobierno de Enrique Alfaro, es un documento que avala que no estás residiendo en la entidad con un auto de placas foráneas, en caso de hacerlo, es obligatorio realizar la verificación vehicular con un costo de 500 pesos anuales.

El pase de estancia temporal en Jalisco solamente puede ser usado en un periodo de 20 días cada seis meses; es obligatorio para los que visiten el Área Metropolitana de Guadalajara, no así para Puerto Vallarta o la zona Altos Norte.

El gobierno de Enrique Alfaro no aclará bajo qué fundamentos legales podría multar a los automovilistas que no tramiten el pase de estancia temporal, aunque sí establece en sus reglamentos la multa para los que no realicen la verificación vehicular, hasta mil 700 pesos. Este año las multas no serán aplicadas, pero comenzarán a ser válidas el 1 de enero del 2022.

La dependencia jalisciense señala que permitir que los vehículos transiten de manera permanente sin control, emitiendo contaminantes, afecta la salud de las personas.

Se debe ingresar al sitio de Verificación Responsable de Jalisco (https://emisiones.jalisco.gob.mx:4443/tramites/#/)

Elegir Pase de estancia temporal

Proporcionar un correo electrónico para que te envíen un código para continuar con el trámite

Debes proporcionar datos personales como nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, código postal, país, estado, ciudad.

Dar datos del vehículo como número de serie, marca, modelo, año, placas, país, estado.

Y datos de la tarjeta de circulación como el número.

El gobierno de Jalisco informó que del 1 al 30 de agosto los automovilistas foráneos solicitaron 61 mil 893 pases.

