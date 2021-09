Le roban el celular y le vacían de su cuenta 100 mil pesos en 20 minutos

Guadalajara. El robo a celular es algo que puede ser común cuando eres víctima de un asalto, pero para ‘Belén’, quien pidió omitir su nombre, lo peor sería después de eso, pues tras ser víctima del robo nunca pensó que la situación podría complicarse aún más.

A Belén le robaron su celular el pasado 14 de agosto cuando caminaba en la colonia Americana, pero después de ser víctima del atraco, lo peor vendría después de que los asaltantes ingresarán a la aplicación de su banco y le vaciaran su cuenta en cuestión de minutos.

De acuerdo a Reforma, lo sorprendente vino después, ya que Belén asegura que para poder ingresar a su aplicación del banco había varios candados de seguridad como reconocimiento facial, pero ni aun así se pudo evitar que le dejaran en ceros su estado de cuenta.

Ante ello, no dudo en denunciar su atraco, el cual quedo registrado en la carpeta de investigación 59017/2021 de la Fiscalía, quien narró como al caminar por la Avenida Vallarta en compañía de su mamá se le acercaron dos hombres en moto para después despojarla de un celular Iphone 12.

Me agarran la mano con el celular, me tiran al suelo como para arrebatármelo y se fueron. Lo primero que hicimos fue marcar al 911", fue lo que comentó la joven de 21 años a las autoridades.

Belén también dijo que solo recuerda cómo llegaron dos hombres en una moto oscura pero nunca pensó que irían tras ella para quitarle su celular valuado en más de 10 mil pesos.

Asimismo, expresó que después de lo ocurrido llegó a su casa para llamar a los bancos y reportar lo ocurrido, ya que en su celular tenía dos aplicaciones de cuentas bancarias.

Su papá se sumó a la ayuda y mientras ella cancelaba una cuenta él hacía lo mismo desde otra línea, pero ya había sito tarde.

Para agilizar los trámites desde su computadora, Belén trato de hacer los movimientos, pero vendría lo peor, descubrió que ya había hechos dos movimientos bancarios por más de 100 mil pesos.

Esto le llamó la atención, ya que cuando se hacen este tipo de movimientos, el banco siempre suele llamar o notificar para poder dar autorización, pero nada de esto paso.

Al día siguiente, Belén acudió al banco Banamex, donde no pudieron hacer nada para poder ayudarla, ya que le decían que era imposible que ni con el candado de seguridad facial pudieron haber abierto la aplicación para vaciar su cuenta.

Me dijeron '¿sabes qué? Lo que te pasó es imposible, nadie puede entrar a tu aplicación sin tu FaceID', casi casi como si les estuviera mintiendo, me sentí muy frustrada, no entendía, yo decía 'es que ustedes son mi banco y no es posible que no puedan ayudarme en una situación así'”, comentó Belén frustrada.