Jalisco.- Mario Alberto Lemus Romero, hijo del diputado de Morena, Arturo Lemus, fue asesinado a balazos en una funeraria.

Los hechos se registraron esta tarde en un recinto funerario ubicado sobre Avenida Aviación y Avenida Santa Margarita, en la Colonia Jardín Real, en Zapopan, Jalisco.

Cuatro hombres, desde un automóvil sedan rojo le dispararon en varias ocasiones a Mario, de 18 años.

La Policía de Zapopan informó que los causantes escaparon en su vehículo.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía del Estado, la agresión se dio cuando el joven estaba por retirarse del lugar.

Quiero externar mi pésame al diputado Arturo Lemus Herrera por el cobarde asesinato de su hijo Mario. Sé que no hay palabras para estos momentos de dolor. He instruido a la @FiscaliaJal no cesar las investigaciones hasta esclarecer los hechos y encontrar a los responsables", escribió el Gobernador Enrique Alfaro, en su cuenta de Twitter.