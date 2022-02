Jalisco.- Un menor de 16 años reportado como desaparecido el pasado 4 de febrero fue localizado sin vida.

El menor identificado como Eduardo Salomón, había sido privado de su libertad cuando cuidaba de sus hermanos en su domicilio ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

'Ayúdame, papá', dijo Lalo al ser secuestrado cuando cuidaba a sus hermanitos; es encontrado sin vida días después en Jalisco. (Ficha de Búsqueda).

De acuerdo a la declaración del padre, quien se manifestó acompañado de familiares y conocidos el pasado sábado, el menor intentó pedirle ayuda llamándolo por teléfono al escuchar a varios hombres tratando de ingresar a su domicilio.

"Me come el corazón porque no dejo de escuchar: 'ayúdame, papá'", expresó el padre del adolescente al medio Mural.

Menor localizado muerto en Jalisco pidió a hermanos que se escondieran en baño

El padre de Eduardo, detalló que el menor pidió a sus hermanos que se escondieran en el baño y luchó para que no se lo llevaran, pero fue herido.

"Lalo, muy valientemente, los mandó a esconder al baño a la parte de arriba… Sabe que no hizo nada malo, sabe que cuidó a sus hermanos por el solo hecho que les dijo que se metieran al baño, prefirió ser él", expresó el.

Tras dos días de búsquedas, el cuerpo de Eduardo fue hallado el domingo al interior de una finca en el mismo municipio

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, dentro de la finca se localizaron objetos punzocortantes, chalecos tácticos y dos personas fallecidas, entre ellos el menor de edad que fue identificado tiempo después por sus padres.

