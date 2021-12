Jalisco.- El fallecimiento del último ídolo de la música ranchera, Don Vicente Fernández, sin duda dejó un hueco en el corazón de millones de mexicanos dentro y fuera del país.

También requirió el esfuerzo de muchos representantes de medios de comunicación que acudieron hasta el estado de Jalisco para ofrecer las extensas coberturas sobre la muerte de "El Charro de Huentitán".

Con el alcance de las redes sociales, cientos de fanáticos se abocaron a las calles para despedir a su más grande ídolo para compartirlo con sus amigos.

TE RECOMENDAMOS: Los escándalos más sonados de Vicente Fernández: desde infidelidades hasta acoso sexual

No obstante, una de las historias no tuvo el final precisamente esperado, ya que se trata del momento en el que un reportero confundió la carroza fúnebre en el iba el cuerpo de una mujer, con la de Don Chente.

¿Qué pasa en el video donde un reportero que confundió carroza de Vicente Fernández?

De acuerdo con lo publicado por el portal UNO.TV, en el video, al parecer de una transmisión en vivo, se observa cómo el reportero (aún sin identificar) siguió por varias calles una carroza negra de una empresa funeraria.

En la comitiva también se observaban otros vehículos y motocicletas, presuntamente de otros medios de comunicación.

Durante la transmisión, el reportero narraba los momentos más icónicos de la vida de Vicente Fernandez, cuyo cuerpo se suponía iba en la carroza.

Ya más adelante, se observa como el vehículo escoltado se detiene frente a las instalaciones de la empresa funeraria e incluso se observa a gente sobre la banqueta esperándoles y que comienzan a rodear al vehículo negro.

ADEMÁS: Vicente Fernández ansiaba ser como Pedro Infante

Luego un hombre de traje, al parecer guardia de seguridad, se acerca a una camioneta que era conducida por una mujer; ella baja la ventanilla y le grita al reportero:

"Oye, ese es el cuerpo de mi mamá, no es Vicente Fernández!".

Al escucharle, el comunicador no tuvo más que agradecer la aclaración, mientras la mujer negaba con la cabeza, visiblemente consternada por la confusión no sólo del reportero si no de otros fans que empezaban a vitorear a Vicente Fernández, sin saber su error.

����¡EL RIDÍCULO DEL AÑO!����



Un reportero de TV Azteca nos regaló el oso del 2021.

Nadamás se aventó la tremenda puntada de confundir la carroza de una señora con la de Vicente Fernández.

La hija de la doñita lo sacó de su grosero error. pic.twitter.com/Vhej916Vr0 — Los Expulsados (@losexpulsados) December 14, 2021

(Con información de UNO.TV)

HEP

Las noticias de AM en

Síguenos