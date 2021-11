León, Guanajuato.- El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo que presentará al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, un proyecto viable para abastecer de agua a León, y espera que lo apruebe “porque prometió darle agua a los leoneses”.

Ya tenemos una propuesta técnica que vamos a plantearle al Presidente, no se los podemos adelantar porque mucho del éxito de esta propuesta depende de la secrecía y quien tiene que escucharla por primera vez es el Presidente, porque implica recursos de la Federación”, explicó el mandatario en entrevista ayer en el Poliforum, donde inauguró el Congreso de Aluméxico.

Precisó que este nuevo planteamiento para traer agua a León “es un plan B, que podría sustituir por completo al Zapotillo”.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que otra de las cosas que plantearon al Presidente es la recuperación de los recursos que invirtió en el proyecto del Zapotillo, estimados en mil millones de pesos.

Es uno de los planteamientos que le haremos al Presidente, el determinar en qué quedan los recursos que ya se habían invertido”, añadió.

Aunque no quiso dar detalles del nuevo proyecto para dotar de agua a León, señaló que esperan arrancarlo durante su administración, en los próximos tres años, pues se trata de un proyecto a largo plazo.

No es tan complicado con el proyecto del Zapotillo; son varios paquetes”, añadió.

Se le cuestionó si con este nuevo proyecto se olvidarán por completo de la presa de El Zapotillo, y dijo que no, que esperarán a que concluya la administración de López Obrador, pues hay convenios firmados con la Federación, con Jalisco y Guanajuato.

Y explicó que no “quitarán el dedo del renglón” en el proyecto del Zapotillo porque la presa ya está construida a 80 metros, “y si el día de mañana se decide inundar los pueblos, por muchas razones, entre ellas porque la gente los haya abandonado”.

Yo no veo que hablen de demoler la cortina de la presa; no han hablado de modificar el decreto que hay firmado. Cuando se construyó la presa Solís se movieron 22 pueblos y en el Zapotillo estamos hablando de tres, por eso no pierdo la esperanza; todo puede pasar en tres años, con el cambio de gobierno y se tenga otra visión”, señaló Diego Sinhue.

El Gobernador añadió que la excusa del director de la Conagua, Germán Martínez Santoyo, al señalar que no se dará agua a León porque no hay acueducto, es una excusa sin fundamento, y más bien fue una determinación política del Presidente, quien se comprometió a no inundar los pueblos de Temaca, Acasico y Palmarejo.

Descartó que en el Plan B que presentará al Presidente esté la presa Solís, que tiene la misma capacidad de almacenamiento que tendrá la de El Zapotillo, de 800 millones de metros cúbicos, aduciendo que está a más de 200 kilómetros, hasta a Acámbaro y el agua está comprometida por la Conagua por los agricultores.

Se le cuestionó si el proyecto trata de aguas superficiales o de seguir explotando los mantos acuíferos, a lo que contestó que sería mixto.

Lo que pretendemos es dejar de extraer agua del subsuelo, que se recuperen los mantos acuíferos y hacer una mixtura, tener aguas superficiales y profundas y aprovechar el reuso de agua para superar la crisis”.

Pide creerle a AMLO

Es un plan que no es tan complicado; no puedo dar detalles; el presidente prometió darle agua a los leoneses, ¿no creen en él?”.

Subrayó que el proyecto que presentará al Presidente sí es viable.

El titular del ejecutivo del estado dijo que el martes estará en el Tianguis Turístico de Yucatán, donde espera entrevistarse con el Secretario de Gobernación, Adán Agusto López Hernández, y concertar una cita con López Obrador.

