Panistas de Guanajuato son corruptos e hipócritas: AMLO

León, Guanajuato - AMLO en su conferencia de prensa mañanera calificó a los panistas como corruptos e hipócritas por tomar decisiones como subastar un terreno que era propiedad de un kínder y disminuir el impuesto predial a campos de golf.

Refirió que los priístas eran corruptos y lo admitían abiertamente. En cambio, dijo que “los panistas su distintivo es que son corruptos hipócritas.

Entonces si me dan a escoger, no quiero a ninguno de los dos, pero me molesta más la hipocresía, que se den baños de pureza, que se vayan a dar golpes de pecho todos los domingos, que olviden los mandamientos”, sostuvo AMLO.