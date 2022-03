León, Guanajuato.- De nuevo, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde su tribuna de la mañana arremete contra periodistas que investigaron a su hijo José Ramón López Beltrán, así como a medios de comunicación que lo han publicado.

Destacó que dentro de su gobierno, los de oposición están buscando notas espectaculares y convirtieron lo de la casa rentada de su hijo en Houston en ‘trending topic’.

“Ya la convierten en una gran nota, y dicen, que es periodismo de investigación; es de un periodista que le paga Claudio X. González, un mercenario, y dice Carmen Aristegui que se trata de un periodista muy serio, de prestigio”.

Luego cuestionó al Presidente: “¿De dónde viene el periodista (Raúl Olmos)?”.

“Pues de un periódico de Guanajuato, de derecha, ahí se formó. ¿Cuándo estos periódicos ayudaron a que triunfara nuestro movimiento?, nunca. Los periódicos conservadores, el Norte, yo podía ir a Nuevo León a una gira, no existí, y si acaso iban (a cubrir) era a sacar algo contra para publicarlo… y así el AM en Guanajuato y así en los de Jalisco, no es el caso de periódicos de Oaxaca para hablar de otros… muy pocos”.

Aseguró que no hubo tráfico de influencias en el caso de la casa que renta su hijo.

“Pero es una cosa de sentido común, cómo el Presidente de México utiliza sus influencias y le entregan contratos a una empresa petrolera para que esa empresa petrolera, o un funcionaron de esta empresa petrolera le rente la casa a uno de los hijos del Presidente, es una barbaridad y lo convierten en una gran nota, y dicen periodismo que es de investigación”.

Añade que hoy hay periodismo comprometido, “sino el periodismo que administra el escándalo, la descomposición política, a la descomposición social; es como algunos sectores de la llamada sociedad civil, que se la pasaban haciendo un análisis de la realidad”.

Asegura que se está empleando una política que llamó “golpista, porque es ir desacreditando a los gobiernos que ellos consideran contrarios a sus intereses”.

También comentó la llegada del comunicador Epigmenio Ibarra, quien recibió un préstamo del Gobierno Federal por 150 millones de pesos a Radio Fórmula, para dar a conocer programas de su gobierno.

“A ver digan si hay un columnista de Reforma que reconozca algo de nosotros, ahí se los dejo de tarea. Ahora que va Epigmenio con Ciro (Gómez Leyva) que está en contra de nosotros, va Epigmeno y se hace un escándalo. Como si esto fuese a significar equilibrio, ¿cuál equilibrio?, si está como cien a uno, de cada cien uno, pero ahora vamos a tener de cada cien dos, hay vamos, vamos ganando terreno”.

