AMLO asegura agua para León durante la mañanera en Irapuato

Irapuato, Guanajuato - Antes de que termine el año el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que recibirá al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y avanzar en un proyecto de abasto de agua para León.

Vamos a buscar opciones, alternativas, ante la dificultad de traer agua de la presa El Zapotillo por las razones que ya ustedes conocen, pero eso no significa que no vamos a buscar alternativas, ya tiene un proyecto el Gobernador y el Gobierno federal lo va a apoyar para que no falte el agua en Guanajuato”, declaró en la conferencia de prensa de esta mañana desde la XII Región Militar, en Irapuato.