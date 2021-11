Periodista urge a AMLO y 4T a ejercer la autocrítica en su gobierno

León, Guanajuato.- Al presentar en León su libro “AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos”, el periodista Hernán Gómez Bruera urgió al Gobierno Federal y a Morena a un ejercicio de autocrítica para corregir los errores, uno de ellos la improvisación y falta de eficacia.

“Uno de los problemas de la izquierda ha sido la creencia de que la crítica los debilita y da armas a los adversarios. Al contrario, es una oportunidad histórica. De eso deriva la capacidad de rectificar que todo movimiento político necesita, si no será más fácil que fracase”, expuso el autor en un evento la tarde del sábado.

México es una ‘desmadrocracia’ desde hace mucho tiempo, lo sigue siendo y la 4T le ha sumado tres rayitas”, expresó el analista político al hacer un balance de las aportaciones al País, pero también de los desaciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La presentación del libro “AMLO y la 4T. Una radiografía para escépticos” fue en un hotel de León ante alrededor de 60 personas convocadas por las senadoras de Morena: Martha Lucía “Malú” Mícher Camarena y Antares Vázquez Alatorre.

‘Hacen más falta opiniones críticas, que militantes de partidos’

Malú le lanzó el anzuelo: “Lo único que te falta Hernán, es la militancia en Morena”.

Pero el conductor de La Octava fue claro: “Lo mío no es la vida partidaria, es una dinámica que no me gusta, y hay cosas que no podría decir”, dijo y agregó que quiere poder criticar a gusto, como lo ha hecho, a figuras de la 4T como el senador Ricardo Morenal, Julio Scherer, Alfonso Romo, Félix Salgado Macedonio y más.

Hacen más falta opiniones críticas, que militantes de partidos”, expresó.

En su mensaje, Hernán resaltó que AMLO “es un Presidente con muchos hu…”, por atreverse a separar el poder político del poder económico, lo que representa una de las principales aportaciones para comenzar la construcción de un nuevo régimen.

“Sí hay un cambio de régimen, no sé bien todavía hacia qué nuevo régimen vamos. Hay tantos frentes abiertos, pero hay algo en el País que ya no será igual”, indicó.

Si bien la corrupción está lejos de terminarse en contratos y compras públicas, dijo, sí está cambiando la lógica de la corrupción como una forma de economía política.

“Hay alianzas con el poder económico, sí, pero no es (AMLO) su subordinado”, mencionó.

Destacó que hay avances en la política fiscal que, a pesar de la pandemia, ha incrementado la recaudación combatiendo la evasión, elusión y terminando con las condiciones de impuestos a los grandes capitales, “lo que no es poca cosa”.

Apuntó que lo ideal sería una reforma fiscal progresiva, con mayores tasas de impuestos a los más ricos, lo que puede plasmarse en papel pero requiere voluntad.

También anotó que hay que reconocer la reforma laboral, la regulación al outsourcing, el incremento al salario mínimo, el freno a la minería a cielo abierto, la reforma constitucional al artículo 4 para plasmar los derechos sociales, y la coincidencia con AMLO de que la vida pública tiene que ser cada vez más pública.

Se entiende que no hay cambios importantes sin conflicto, lo que sí reprocha al Presidente, señaló, es generar frentes de conflicto que son innecesarios, como el ataque a las organizaciones de la sociedad civil y contra el movimiento feminista.

Ineficacia e improvisación

Además la política social, advirtió, no está aterrizando como debe en los hechos. “Uno de los problemas de la 4T es la eficiencia, se subestima hacer buen gobierno”.

Alertó que fue bueno la llegada de una nueva clase de funcionarios al poder, pero en cientos de puestos accedieron personas que no están calificadas para la función.

“Desde el principio se vio un nivel alto de improvisación. Ha ido cambiando, pero hay que tenerlo presente, eso te lo pueden cobrar en la siguiente elección”, anotó.

También criticó la pereza de la oposición al Gobierno de la 4T, que no hace más que ver resúmenes de la mañanera y responder, sin analizar las políticas públicas, donde por cierto tendrían mucho más que criticar, y sólo enfocarse en los dichos.

Hernán Gómez llamó a los afines a la 4T a ser autocríticos y tender puentes.

“Aunque el diálogo sea difícil con los que piensen diferente, hay que intentarlo”.

En la presentación también participaron el diputado local de Morena, David Martínez Mendizabal, y el periodista guanajuatense Arnoldo Cuéllar, quienes resaltaron la aportación del libro para motivar una reflexión seria y fundamentada sobre la 4T.

