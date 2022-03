ASEG determina que auditorías a gobierno de López Santillana son improcedentes

León, Guanajuato.- La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) determinó que no procede iniciar auditorías en León por los casos de la venta del terreno del jardín de niños Juan Aldama, del descuento de 2.5 millones de pesos del Impuesto Predial al Club Campestre y de “los moches” en la Dirección de Desarrollo Institucional durante el gobierno del exalcalde Héctor López Santillana.

La razón es que ya hay procedimientos iniciados por dichos actos en la Contraloría Municipal de León, en la Contraloría de la SEG y la Fiscalía del Estado, dio a conocer Javier Pérez Salazar, titular de la ASEG en entrevista.

El 15 de febrero, la bancada del PVEM y la legisladora Alma Alcaraz Hernández, de Morena, presentaron ante el pleno del Congreso estatal dos puntos de acuerdo, por separado, para exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASEG) a practicar una revisión integral de cuentas a la administración municipal de León 2018-2021, que encabezó el panista Héctor López Santillana, por “evidentes actos de corrupción”, entre los que destacaron los tres mencionados.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Entrevistado este lunes respecto a estas peticiones, específicamente sobre la venta del terreno del jardín de niños Juan Aldama y las contraprestaciones de la Dirección de Desarrollo Institucional, Javier Pérez, auditor Superior del Estado, recordó que hay unos procedimientos que ya fueron iniciados por la Contraloría Municipal de León.

“Y de manera muy concreta el caso del kínder y el caso del predial de un inmueble ya fueron investigados por la Comisión de Hacienda. Me los turnaron, investigamos y se nos dio cuenta de procedimientos tanto en la Fiscalía del Estado como en los órganos internos de control, tanto de León como del Estado”, explicó.

Recordó que en el caso del terreno del jardín de Niños Juan Aldama fue una donación de la Secretaría de Educación del Estado (SEG), por lo tanto fue turnado a la Contraloría interna de esa dependencia.

“Y lo que nosotros hicimos fue decirle a la Comisión que, dado que ya se habían aperturado los expedientes correspondientes, no ha lugar a abrir más expedientes. En concreto ellos no están considerados por ello. Cualquier otro que no haya sido tomado, lo iniciamos, pero esos que mencionaste tienen esa particularidad”, precisó en la entrevista.

Revisará ASEG 272 actos de entes públicos

En otro tema, Javier Pérez informó que en su programa anual de trabajo de 2022, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato revisará 272 actos, entre las que destacan tres auditorías:

Una que tiene que ver con infraestructura municipal de agua potable.

Otra tiene que ver con perspectiva de género, que es un programa estatal.

Y la tercera tiene que ver con control interno municipal.

Destacó que va a ser el primer programa de Fiscalización que tiene participación ciudadana.

El año pasado se conformó un Comité, a través de una convocatoria, en donde participan organizaciones que les ayuden a poder percibir la sensación social. El comité se conformó en agosto del año pasado y se cerró en diciembre.

Comentó que este programa ya tiene tres auditorías que vienen de la participación ciudadana, producto de las voces de entre 10 y 12 organizaciones no gubernamentales.

“La idea es que estos mecanismos de participación se comiencen a expandir y que los programas tengan cada vez más vinculación con la ciudadanía”.

MCMH