León, Guanajuato.- Los sueños de ‘Juande’ quedaron frustrados tras morir en un accidente en una motocicleta luego de que saliera de una barbería en la colonia Unidad Deportiva I.

Un amigo de Juan Alcalá, de 15 años, señaló que cursaba el tercer grado de secundaria y aunque sabía que estudiaría la preparatoria, señaló su sueño era ser cantante, ya que tocaba la guitarra.

León: Juande, Juan Alcalá, tenía 15 años y murió minutos después de salir de una barbería. Foto: Staff AM.

Presuntamente el menor no era de la zona, pero la frecuentaba porque asistía a clases a la Secundaria Técnica 43, ubicada a unas cuadras del accidente.

El accidente de Juande ocurrió a cuadras de donde estudiaban. Foto: Staff AM.

En redes sociales familiares y amigos lo despiden con mensajes de que siempre fue una persona muy alegre, incluso su novia, le dedicó un emotivo de despedida, “ay mi amor, no sabes el vacío que me dejas, mi niño hermoso, siempre te amaré. Gracias por todo, por ser siempre tan lindo conmigo, por siempre consentirme”.

“Vuela alto carnalito” y “no me olvidaré de todos los recuerdos que tuvimos carnal, siempre me apoyaste desde morrito, tqm”, son algunos de los mensajes de despedida de amigos de Juan.

El accidente en el que murió Juande, de 15 años, ocurrió aproximadamente a la 1:15 de la tarde del martes en el bulevar Antonio Madrazo y calle Box, en la colonia Unidad Deportiva I.

El adolescente había salido de una barbería cercana a donde ocurrió el accidente y aunque el personal le dedicó un mensaje después de los hechos, dijeron no haber escuchado nada al momento de los hechos.

“Aquí nos vinieron a avisar después de unos 20 minutos que había salido, nos fijamos y si vimos que era él, le acabábamos de cortar el cabello, pero no supimos bien cómo pasó el accidente”, señalaron los dependientes de la barbería.

Juande logró pedirle a alguien se comunicara con su familia. Foto: Staff AM.

Respecto a la mecánica del accidente, las autoridades no han informado nada, sin embargo, algunos vecinos del lugar señalaban que un taxi estuvo involucrado, algunos otros dicen que un vehículo particular, sin embargo, todas las versiones son de personas que no vieron.

Serán las autoridades municipales junto con la Fiscalía estatal quienes determinen cómo ocurrió el accidente.

Aparentemente después de que saliera de la barbería no se colocó el casco, sin embargo, el hecho no fue determinante, ya que quienes trataron de ayudar al joven, mencionaron que no tenía golpes en la cabeza, estaba consciente y él mismo les dio los datos de sus familiares para que les avisaran.

