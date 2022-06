Aún no se bajaba de camión y chofer arrancó y le destrozó la cara a mujer en León

León, Guanajuato - Martha hizo la parada en la colonia Ermita y cuando estaba a punto de bajarse, arrancó el chofer y la mujer cayó y fue arrastrada unos metros y de los golpes se destrozó parte de su cara.

Martha es de la colonia Observatorio II, ella sufrió un fuerte golpe que perdió sus dientes superiores, sus labios quedaron destrozados y su nariz y costillas lesionadas.

El hecho ocurrió el pasado jueves cuando Martha Juárez se subió al camión 31 en la base San Juan Bosco y media hora después, al disponerse a bajar en La Ermita, el chofer arrancó y ella sufrió una caída.

ADEMÁS: Hombre cae de su motocicleta y muere aplastado por pipa de agua en León

No me atropelló el camión, pero sí me arrastró, cuando yo estaba por bajar el pie para bajar, arrancó, yo solo escuché como algo tronó muy fuerte, cuando me quité el cubrebocas, me di cuenta de que ya no tenía mis dientes y tenía toda la cara hinchada y los labios destrozados”, platicó.