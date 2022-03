Alumnas de León ya no soportan más y señalan a sus maestros de acosadores

León, Guanajuato - Cerca de 80 alumnas del Centro de Estudios de Bachillerato 8/3 ya no soportaron más y se manifestaron en el patio de la escuela para exigir alto al acoso de parte de los profesores.

Cerca del mediodía de hoy, alumnas y alumnos se reunieron en el patio y con pancartas y gritos, señalaron a los profesores de acoso.

El director de la institución Rafael Mastachi, dijo que están fomentando la cultura de la denuncia y ya se están tratando legalmente los casos.

Las jóvenes denunciaron a los profesores de ética, informática, matemáticas y uno de intendencia de acosadores.

Incluso comentaron que estos docentes dejaron de acudir a la escuela el 9 de marzo.

Me citaba a las 3 de la tarde para aclarar unas cosas de trabajo, pero me pedía que fuera sola y por suerte me acompañaban amigas y como que se molestaba", dijo una de las alumnas.