León, Guanajuato.- La sugerencia de la directora de la Preparatoria Oficial de León, Dalila Camarena García de no usar falda, short y tops para evitar el acoso sexual dentro y fuera de la institución molestó y generó polémica entre la comunidad estudiantil.

AM recibió un reporte donde se informó que el 17 de marzo los jefes de grupo de la Preparatoria Oficial de León tuvieron una junta virtual con la directora donde se abordaron ciertos puntos, entre estos que las alumnas cuiden su forma de vestir para prevenir el acoso sexual.

También se compartieron capturas de pantalla de la reunión realizada por la plataforma Teams, en una se muestra la orden del día de la junta, se habló principalmente de temas de seguridad como asaltos, llamadas de extorsión, secuestros virtuales y la aplicación de sobre seguridad universitaria: Seguridad UG.

Jóvenes preparatorianas de dicha institución demandaron a la directora que en lugar de sugerir no usar falda, short y tops se atiendan las denuncias de acoso.

“No porque usemos top, falda o short tienen derecho a manosearnos o a decirnos cosas”, manifestó una estudiante de la Preparatoria Oficial de León quien dijo estar en desacuerdo con dicha sugerencia.

“No estoy de acuerdo con que nos digan cómo vistamos, sino que más bien ellos tienen que entender que no porque usemos top, falda o short tienen derecho a manosearnos o a decirnos cosas.

“Me enteré de esto por mi jefa de grupo y también porque tienen un grupo en Teams los jefes de grupo y justamente la directora fue la que puso eso de que quieren que nosotras nos vengamos ‘cómodas’ con pantalón y tenis, pero hablando de comodidad si las que se vienen en falda y en top se sienten cómodas pues cada quien se siente a gusto como se viste”, opinó la joven quien prefirió omitir su nombre.

Como ella, otras jóvenes preparatorianas desaprobaron la propuesta y también optaron por no revelar su nombre por su seguridad y temor a represalias, dijeron.

“Si lo que quieren evitar es el acoso deberían de irse contra los acosadores no contra nosotras, en el 2019 fue cuando hicimos una manifestación aquí afuera para denunciar que había varios docentes que estaban acosando chavas y según yo no hicieron nada, primero que quiten a los acosadores, protegen a los victimarios en lugar de las víctimas”, criticó otra joven.

Carecen de código de vestimenta

Para otras alumnas la sugerencia de cuidar su forma de vestir para que no sean acosadas solo da la libertad a que esta conducta contra ellas continúe.

“Por una parte está bien y por otra no porque se sintió como una exigencia de no vistas así, pero es por seguridad porque las cosas cada vez están peor, pero no está chido y es dar libertad de que sigan acosando porque tú te puedes tapar y todo lo que quieras pero la persona te debe de respetar”, expresó.

La Universidad de Guanajuato informó que no hay un código de vestimenta ni un reglamento de cómo vestir en la Escuela de Nivel Medio Superior de León.

Abren investigación; lamentan ‘consejo’

La Universidad de Guanajuato informó que la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario inició este 18 de marzo la investigación I-4/2022 de forma oficiosa derivado de la sugerencia que la directora de la Preparatoria Oficial de León hizo a las alumnas de no usar falda, short y tops para evitar el acoso sexual.

La máxima casa de estudios expresó su rechazo a las declaraciones de la directora de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, Dalila Camarena.

