León, Guanajuato.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció el despido inmediato y la presentación de una denuncia formal contra un funcionario por quejas de acoso sexual.

“Desde el inicio he sido muy clara: Yo no voy a permitir que haya baquetones, transas ni acosadores. El día de hoy se está presentando una denuncia contra un funcionario que actuó de manera incorrecta. Quiero que les quede bien claro, no las voy a dejar solas, estoy aquí para escucharlas, acompañarlas, para presentar las denuncias correspondientes.

“Y en este momento he instruido para que se liquide a esta persona. No podemos permitir que dentro de la administración suceda este tipo de casos”, informó a través de un videomensaje en sus cuentas de redes sociales la tarde de este viernes.

Investiga Contraloría 19 quehas por acoso, hostigamiento y violencia laboral

La Alcaldesa de León no reveló el nombre del funcionario acusado de acoso sexual ni el área laboral a la que pertenecía.

Anunció que, a partir de la próxima semana, se establecerá un mecanismo donde de manera directa cualquier servidor público podrá quejarse o comunicarse con ella.

“No lo voy a permitir, cero tolerancia y cuentan con todo mi apoyo”, concluyó el mensaje.

Del 10 de octubre del 2021 a la fecha, se han recibido en la Contraloría Municipal 19 denuncias por presuntos actos sobre hechos relacionados con violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual y laboral en la Administración Pública Municipal de León, mismas que continúan en investigación.

