Acuerda Municipio... nada con colectivos feministas en León

León, Guanajuato.- Sin acuerdos concretos, sólo con el ofrecimiento de que habrá reuniones posteriores para tratar temas en específico, concluyó la reunión de regidores, directores municipales y representantes de colectivos feministas.

Se había convocado como una mesa de trabajo, es decir, discutir temas en específico, pero no fue tal, sino que las representantes de las feministas expusieron la situación de su trabajo, algunas sus demandas y los servidores públicos coincidieron en expresar su voluntad y apertura al diálogo.

Contra Verónica Cruz

Al iniciar el encuentro, tres jóvenes feministas, una de ellas con la cara cubierta completamente, pidieron que se saliera la representante de Las Libres (Verónica Cruz Sánchez, su directora, quien estaba presente) por varias razones: que no es parte de los colectivos feministas, porque no estaba en la lista de invitados a la reunión, porque forma parte del Consejo para Atender y Prevenir la Violencia contra las Mujeres y porque “no estamos dispuestas a hablar con alguien que es juez y parte de la problemática”.

Por lo que advirtieron que si querían hablar con ellas, iban a estar afuera de la Plaza de Gallos, donde se realizó el encuentro. Y se salieron. Pero la reunión continuó sin ellas.

Cuando ya habían expuesto el resto de las mujeres, estas muchachas regresaron más tarde y se sentaron a la mesa con los demás para exponer sus demandas, que es despedir a Mario Bravo y Mónica Maciel.

También que como el año próximo se renovará el Instituto Municipal de la Mujer, la convocatoria sea pública y el próximo consejo integre a feministas con experiencia, en específico de varias organizaciones. Además de otras 12 peticiones.

En su turno, Verónica Cruz -quien no se salió- reconoció que efectivamente no son un colectivo, sino una organización con 21 años de trabajo. “Nuestro trabajo ahí está, no tenemos que darle explicaciones a nadie”, sostuvo y aclaró que fueron invitadas por el Ayuntamiento.

‘Las mujeres están enfermas de miedo’

Luz María López Arias, del Centro de Derechos Humanos Victoria Díez, que trabaja en la zona de Los Castillos desde hace 14 años, refirió que desde hace 10 años formaron un grupo de mujeres sanadoras.

“Descubrimos que las mujeres están enfermas de miedo, por los crímenes”, expresó. Informó que por ello han dado más de 28 mil terapias.

En esta época de pandemia no se disminuyó el trabajo, el cubrebocas no se conoce. Las mujeres que trabajaban en casas fueron despedidas o les redujeron a dos o tres días, a pesar de lo cual tuvieron que seguir saliendo a trabajar”.

Invitó a los regidores a acercarse a los colectivos para detectar sus necesidades. Porque, señaló, las mujeres con formación aportan mucho. “Pero no sólo con chocomileras y con juguitos”.

Isabel, de Chichas Biles León, señaló que este municipio no cuenta con indicadores para mujeres lesbianas y esto constituye una práctica discriminatoria.

Solicitaron trabajar en materia de salud sexual, acceso a la justicia y empleo, donde se involucren las dependencias municipales de estos sectores.

Brenda de la Mora informó que esa organización revisa la parte estructural de la normatividad que afecta a las mujeres.

Yolanda Núñez, de la Red Nacional de Ciegos México, planteó que ellos buscan que se legisle para que en las empresas se incluya en un 3% de los empleados a personas invidentes.

La regidora panista Luz Graciela Rodríguez expresó que el objetivo de los ahí presentes era la mujer y la prevención, por lo que era muy importante escucharlas.

El regidor panista Hildeberto Moreno expresó: “En este Ayuntamiento hay total apertura para el diálogo. Cuenten con la apertura, con la construcción del diálogo”.

La regidora priísta Araceli Escobar comentó que le hubiera gustado que entraran las otras jóvenes para que escucharan que ellos están abiertos al diálogo.

La regidora Lucía Verdín, presidenta de la Comisión de Igualdad, integrante de Movimiento Ciudadano, se comprometió a hacer este tipo de mesas de trabajo las veces que sean necesarias.

Víctor Aguirre, comisionado de Prevención del Delito en la Secretaría de Seguridad Pública, hizo el compromiso de trabajar de la mano con los grupos de mujeres. Dijo que tiene la encomienda de respetar los derechos humanos.

Sobre la crítica de Brenda de la Mora y de un grupo de feministas sobre la actuación de la policía municipal, destacó que “ha sido vasto el tema de la capacitación”, porque él trabajó 11 años en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Lo que falta es inteligencia emocional, supervisión y tolerancia cero.

El regidor de Morena Antonio Cabrera, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien llegó alrededor de media hora tarde, cuando la mayoría de las feministas habían hablado, recordó que está por aprobarse el Programa de Gobierno municipal y ahí deberán incluirse las demandas de las mujeres, además del presupuesto.

