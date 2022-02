Adolfo Enríquez Vanderkam acepta su culpa y sus seguidores lo ayudan a pagar multa

León, Guanajuato.- “Acepto mi responsabilidad, yo subí una foto que no debí haber subido, entonces asumo mi responsabilidad, me declaré culpable y ya me sentenciaron”, aceptó en entrevista Adolfo Enríquez Vanderkam.

El activista social narró a AM su proceso penal luego de que fuera denunciado por una agente de la Policía Municipal de León de quien difundió cuando estaba en una situación íntima.

La sentencia para Adolfo Enríquez Vanderkam fue de seis meses de prisión o el pago de 16 mil pesos.

Cuando el activista publicó en redes sociales su sentencia, la gente se volcó a pedirle su número de cuenta bancaria para ayudarle en el pago de la multa.

En cuatro horas y media Vanderkam logró reunir el pago de su sentencia gracias a sus miles de seguidores.

Adolfo Enríquez Vanderkam publica foto, luego la borra

Todo comenzó en junio del 2019 cuando en un grupo de Whatsapp de policías, en el que está agregado Adolfo Enríquez Vanderkam, comenzó a circular una fotografía de la oficial Sandra cuando se encontraba teniendo una actividad sexual en su horario laboral y con un comandante.

Adolfo ya había denunciado en sus redes que la oficial presuntamente no ejercía bien su trabajo como policía.

“Ya había hecho críticas a la conducta y a la forma de hacer su ejercicio público de mi demandante. Cometí el error de publicarla y borré la publicación, pero hubo capturas de pantalla y fui demandado”, recordó Adolfo Enríquez Vanderkam.

Para septiembre de ese mismo año, Adolfo fue requerido ante las autoridades.

El activista recordó que en las audiencias veía de una a dos personas de la Fiscalía y de dos a tres abogados de la Secretaría de Gobierno y del Ayuntamiento.

Sí cometí un error, le pedí disculpas por haberme atrevido a subir esa foto que era pública y ya circulaba por todos lados”, apuntó.

Se llegó a una conciliación y Adolfo pagó 10 mil 200 pesos por reparación del daño a la oficial y le dijeron que debía de esperar tres meses para poder publicar algo sobre su demandante.

Para ese entonces aparecieron cuatro narcomantas en diferentes puntos de la ciudad con los nombres completos de policías y la unidad que manejaban en la que se denunciaba que supuestamente estaban coludidos con un grupo delincuencial.

“Se me ocurrió subir esa fotografía al grupo privado de Telegram, pero sucede que en esa lista de policías señalados en vinculación con el crimen organizado venía el nombre de ella. Obviamente yo lo expuse porque era de interés público, la cuestión es que dicen que rompí el acuerdo y que la causa penal en mi contra iba a seguir adelante”.

“Mi caso fue tomado como bandera por la entonces diputada y hoy secretaria de Gobierno Libia Dennise García Muñoz Ledo, ella fue la que promovió la reforma en la ley para castigar la violencia digital, lo tomó personal, yo lo entiendo cada quien tiene sus intereses”, contó.

Adolfo Enríquez Vanderkam reconoce responsabilidad

En la audiencia intermedia realizada el pasado martes, Adolfo decidió tomar un juicio abreviado, es decir, reconoció su responsabilidad, aceptó el cargo para terminar el caso y ser sentenciado.

Se le dictó una sentencia de 6 meses de cárcel o el pago de 16 mil pesos de multa.

El activista publicó su situación legal en sus redes sociales y recibió apoyo y palabras de aliento de miles de los seguidores que tiene.

“Mucha gente me dijo “Oye pásame tu tarjeta para ayudarte”, me dio pena la verdad y dije bueno se agradece”.

En cuatro horas y media Vanderkam reunió los 16 mil pesos de multa y les pidió a sus seguidores que no depositaran más, pues ya estaba cubierto el pago.

Adolfo Enríquez Vanderkam fue servidor público por muchos años, fue militante del PAN del cual se salió y no se ha afiliado a ningún otro partido político.

“No me he afiliado a ningún partido porque no estoy dispuesto a someterme a intereses que sean superiores al interés del bienestar común, entonces no soy agradable para ningún partido”, comentó.

Adolfo inició como labor social sin fines de lucro a publicar denuncias y problemáticas sociales. En pocos meses comenzaron a seguirlo miles de personas en Facebook, Twitter e Instagram.

Aunque Adolfo Enríquez Vanderkam es incómodo para muchos funcionarios y demás autoridades, asegura que lo quiere es ayudar y expresarse libremente, que es como a la gente le agrada.

“Quiero agradecer muchísimo su apoyo, sus palabras de aliento, su solidaridad. De verdad muchísimas gracias, eso me llena de energía para seguir adelante y seguir exhibiendo a las ratas vestidas de civil con uniforme y de cuello blanco”, finalizó el activista social Adolfo Enríquez Vanderkam.

