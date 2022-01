Aforos en Feria de León 2022, son un riesgo por presencia de COVID: Córdova

León, Guanajuato.- Para el exsecretario de Salud federal, el leonés José Ángel Córdova Villalobos, la reducción de aforos en la Feria Estatal de León 2022, sobre todo en espacios cerrados, no es suficiente e hizo un llamado a no vacunados y enfermos a que no asistan.

“La reducción de los aforos tiene que ser una medida real, no puede ser que le vamos a bajar un 10 por ciento o un 20 por ciento, en los espacios cerrados yo creo que no debe de haber aforos mayores de 35 ó un 40 por ciento cuando mucho.

“Eso implica un riesgo, y además también ojalá exijan, aunque la gente se moleste, que traigan su cubreboca, y de preferencia todos los que van a esos espacios cerrados un K95, sobre todo es proteger a las personas y que no se convierta en una epidemia masiva en la ciudad en donde vamos a tener muchas complicaciones y seguramente mucha gente que muera”, opinó en entrevista para AM.

El aforo anunciado en la Feria de León es de 80% en los diferentes espacios, mientras que en el Domo (patinaje sobre hielo) y en el Palenque, es del 75%.

Al preguntarle si considera suficientes las medidas sanitarias anunciadas, comentó: “Yo creo desde mi punto de vista que tienen que ser más estrictas, y segundo, que la vigilancia tiene que ser meticulosa, porque si no el problema se va a presentar y va a hacer una situación muy delicada”.

Sin vacuna, no vayan a Feria de León 2022: Córdova

Córdova Villalobos consideró que era complicada tomar la decisión de una suspensión del evento por la complejidad y el tiempo que requiere su organización.

“Es muy difícil poder decir diferirla, suspenderla, cuando ya estaban hasta montadas muchas estructuras. Y por otro lado la situación del COVID realmente se aceleró hasta fin de año y peor ahorita, es cierto hay que privilegiar la salud sobre la economía, pero yo creo que hay modos de poder realizarla”, apuntó.

Eso sí, insiste: “Que la gente que no esté vacunada (con esquema completo) mejor no vaya, que la gente que tenga comorbilidades mejor no vaya, porque sí es muy probable que vayan a incrementar el número de personas infectadas. La gente se tiene que proteger porque este virus sí mata también a los no vacunados”.

Agregó que aunque muchos jóvenes no se preocupan por el riesgo “también, si no están vacunados, pueden tener un problema grave, ser internados o incluso morir”.

Recordó que cuando en 2009 apareció el virus H1N1 se pidió al Gobernador de Aguascalientes cancelar la Feria de San Marcos, a lo que finalmente accedió.

Ahora la situación es diferente si quieres, esta cepa es menos agresiva hasta cierto punto, pero sí mata, pero de todas maneras es mucho más contagiosa. Ojalá así como se va a hacer, así se tenga la responsabilidad de ver por la salud de las personas. Insisto, si no están vacunadas y tienen comorbilidades, que no vayan”.

Pide paciencia en regreso a clases presenciales

El también ex Secretario de Educación federal en el sexenio calderonista, se pronunció por diferir una semanas más el regreso a las clases en presencialidad.

“Sí se puede esperar, si ya hemos esperado tanto y si hay la posibilidad de hacerlo virtual, tres semanas o un mes no cambia a lo que ya se ha tenido que hacer”, dijo.

Respaldó al Secretario de Salud de Guanajuato, “es una gente muy capaz, que lo ha hecho muy bien, pero no va ser tan fácil lidiar con lo que se venga estos días”.

