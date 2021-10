León, Guanajuato.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez insistió en que espera la devolución de los dos millones de pesos que dejó de pagar el Club Campestre por concepto de Impuesto Predial, al pedir la reclasificación como terreno agrícola.

En entrevista en el noticiero radiofónico de Antonio Rocha esta mañana, dijo que independientemente de que se llegue hasta las últimas consecuencias, la invitación es a que se regrese el dinero, porque son casi dos millones de pesos que van a servir para obras, programas, para fortalecer la seguridad pública.

Entonces yo espero que a la brevedad se pueda devolver el dinero. Mi opinión como abogada es que no procedía el descuento, porque no es agrícola. Porque hay una ley federal que establece que no es agrícola.