Alcaldesa ordena investigar presunta celebración de cumpleaños de Directora de la Feria

León, Guanajuato.- La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos pidió que la Contraloría investigue la fiesta que tuvieron el jueves algunos funcionarios del Patronato de la Feria en el concierto de Matute, en la Velaria.

“Yo siempre he dicho que transparencia total y lo que se está pidiendo es que la Contraloría revise, si hay algo indebido, yo siempre he dicho que no voy a ser tapadera de nadie y se llegue a las últimas consecuencias”, declaró a medios este sábado en su visita a Las Joyas.

Luego de que AM reveló que este espectáculo se aprovechó para festejar el cumpleaños de la directora general de la Feria Estatal de León, Guadalupe Robles, se notificó que ya se abrió de manera oficiosa la carpeta para investigar.

La alcaldesa comentó que se tiene que aclarar de dónde salieron los recursos.

La investigación será para saber qué pasó, cómo pasó y de qué son los recursos. Y lo que determine la Contraloría con esta investigación, se tendrá que atender", indicó.

Por su parte la regidora Jared González Márquez, coordinadora de la bancada panista y representante del Ayuntamiento ante el Consejo del Patronato de la Feria, comentó no tener conocimiento si esta fiesta privada se realizó para festejar a la Directora, pero respaldó que se haga la investigación y se aclare.

"Desconozco si se haya realizado con esa intención, lo que sí tengo que decir es que la investigación ya comenzó y estamos a la espera de la resolución para poder emitir una opinión", comentó.

Destacó que estará al pendiente de lo que pueda surgir de la investigación porque este sábado se realizó el oficio y el lunes ya se ingresará de manera formal.

Cuestionan priístas si evento se realizó con recursos públicos

El Gobierno Municipal aclaró que la directora general de Hospital y Turismo del Municipio de León, Yasmín Quiroz López, no estuvo presente en este evento en la Velaria de la Feria.

Sobre este tema también se pronunció en redes sociales el ex candidato a la alcaldía y actual presidente del PRI en León, Juan Pablo López Marún, quien cuestionó que el Patronato de la Feria exija a un organizador cortesías que reparte discrecionalmente entre familiares, amigos y compadres de funcionarios del Patronato.

“Si bien el intercambio en especie es válido, los leoneses mereces saber ¿a cambio de qué fueron exigidas y con qué motivo? (si fue una fiesta privada de funcionarios del Patronato)”.

Apuntó que a través de la regidora Araceli Escobar estarán exigiendo un informe detallado.

En tanto la Regidora tricolor tuiteó: “Sería muy grave que se hubieran utilizado recursos públicos y la infraestructura de la Feria de León, este lunes estaremos solicitando a través de la Contraloría de León una investigación sobre dicho evento”.

MCMH

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos