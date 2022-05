Alcaldesa y secretario de Seguridad apoyan investigar compra de patrullas

León, Guanajuato.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y el secretario de Seguridad del Municipio, Mario Bravo Arrona, avalaron que se investigue la compra de patrullas, luego de que el síndico del Ayuntamiento, José Arturo Sánchez Castellanos, denunció presuntas irregularidades.

“No tengo ningún inconveniente en que se revise el procedimiento, confío en el gabinete administrativo, en mis regidores y en los que están dentro del Comité de Adquisiciones. Estoy confiada en que todo está bien, porque lo aprobó y validó todo el proceso el propio Síndico que es el presidente del Comité.

“Sin embargo, siempre he dicho que se revise y se investigue para que no haya duda de nada”, señaló la Presidenta Municipal en entrevista en Joyas de Castilla Plus, donde puso en marcha la rehabilitación de un espacio público.

El Síndico pidió el 18 de mayo en un oficio ante la Contraloría Municipal que investigue el proceso de adjudicación de 49 nuevas patrullas para la Secretaría de Seguridad de León. El tema lo abordó en su artículo editorial en AM este viernes titulado “Patrullas manchadas”.

Si bien votó a favor del fallo de la licitación en la sesión del Comité de Adquisiciones, la cual se avaló con 6 votos y 5 en contra, Sánchez Castellanos argumentó que recibió información posterior que le generaron dudas razonables respecto a cómo se llevó a cabo el proceso.

Acusó un posible sobreprecio de entre 3 y 6 millones de pesos por incluir la instalación de torretas a las patrullas nuevas, que si se hubieran comprado por separado a las unidades.

El fallo que se dio el 16 de mayo fue para la compra de 49 patrullas (15 sedán y 34 camionetas) por un monto total de 50 millones 780 mil, que se asignó a tres proveedores.

También, al igual que lo señaló en la sesión la regidora por Morena, Gabriela Echeverría González, el Síndico consideró que la ficha técnica que se entregó a los proveedores de las unidades incluía las características específicas de las torretas que solo cumple una marca.

La Alcaldesa agregó que su administración está abierta a cualquier investigación.

“Lo he dicho muchas veces, y siempre vamos a estar buscando cómo mejorar los procesos administrativos; buscamos que los procesos se hagan con transparencia y evitar cualquier acto que sea incorrecto”, indicó.

Señaló que hay una buena relación con el síndico Sánchez Castellanos. “Hay diálogo y entiendo los estilos de cada uno, por eso no tengo inconveniente en que se haga una revisión, porque quiero que haya certeza y que hacia adentro de la administración se hagan las cosas bien”, dijo Ale Gutiérrez.

Prohibido ver proveedores

En el mismo evento el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, también avaló que se investigue y que la Contraloría determine si hubo irregularidades en la compra de patrullas.

“Yo esperaría que la Contraloría detecte si hubo irregularidades y se sancione a quien se tenga que sancionar; la Secretaría de Seguridad siempre ha sido clara en todos los proceso de adjudicación, siempre hemos sido claridosos en las compras, no solo de unidades, sino de todo el equipamiento de Policía”, añadió.

Añadió que confía en el área administrativa de la Secretaría a su cargo.

“Desde que me hice cargo de la Secretaría tienen prohibido que los directores, y principalmente los del área de compras, reciban proveedores; les dejé claro que Director que recibiera proveedores, que también fueran presentando su renuncia”, indicó.

El Secretario agregó que la Secretaría de Seguridad hace el requerimiento de las compras necesarias a la Tesorería Municipal y colabora con la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales en el procedimiento de la compra, pero esa área de Tesorería emite las convocatorias y el fallo está en manos del Comité de Adquisiciones.

La dependencia agregó en su postura que no es posible comprar las torretas aparte a las patrullas y luego realizar la instalación, que por una cuestión de las garantías. Y que además hay un Manual de Identidad de la Policía que establece lineamientos.

