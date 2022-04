León, Guanajuato.- “Vamos a trabajar y me moriré en la raya y haré lo que se necesite para poder cambiar esta ciudad”, declaró este lunes la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, al hablar de materia de seguridad durante su mensaje en los Honores a la bandera.

Pero a pesar de que durante seis meses han asesinado a seis policías municipales en León descartó que un relevo en la Secretaría de Seguridad Pública (encabezada por Mario Bravo Arrona) sea la solución a la inseguridad que se vive en la ciudad y exhortó a la oposición a aportar ideas para la estrategia de seguridad municipal quienes han señalado que hay fallas en la misma.

“El tema no es cambiar al Secretario, es un trabajo integral, yo les he dicho una y otra vez y desde antes de ser Presidenta Municipal, que el problema de la inseguridad lo generan muchos factores, es multifactorial y la solución es multifactorial y necesitamos que todos los factores se junten.

"No es qué se hace, lo tenemos muy claro que es lo que vamos a hacer, todos los días estamos trabajando, y perdón que lo diga así de claro y tan directo, es muy fácil señalar y quejarse sin aportar, yo los invito a que aporten porque todos nosotros estamos dispuestos a darlo todo por la seguridad de este municipio y estamos listos para trabajar y vamos a seguir trabajando y no nos vamos a rajar. Si tenen alguna propuesta, es bienvenida, porque no se vale solamente señalar y no involucrarse”, exhortó.

La primer edil reiteró que es muy fácil señalar a la corporación y decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad sin realmente asumir el compromiso y la responsabilidad de que toda la sociedad tiene que aportar incluyendo a la oposición.

También llamó a los policías municipales y a la sociedad en general a que no quede en balde la muerte del policía municipal, Manuel Alejandro Quiroga López, quien fue asesinado por desconocidos el pasado jueves en Palmas 2000 frente a la colonia Satélite.

“Nosotros no nos vamos a rajar, hoy necesitamos que nadie se raje en esta ciudad porque queremos una mejor ciudad que no quede en balde la muerte de nuestro compañero (Manuel Alejandro), él dio todo por esta ciudad y le seguiremos agradeciendo todo lo que hizo.

"Ha sido doloroso, es un dolor profundo porque hizo un excelente trabajo y lo estaremos recordando de manera continúa, estaremos cercanos a su familia porque no los vamos a dejar solos como no vamos a dejar solo a nadie de la corporación a nadie que haga bien su trabajo”, destacó.

Añadió que aquel policía que no corresponda a la confianza y que no cumpla con su deber no permanecerán dentro de la corporación de policía, pues seguirá la limpia o bajas de la misma.

Este lunes, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos recibió la visita de Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, para realizar un intercambio de buenas prácticas entre gobiernos municipales; Treviño acompañó a la alcaldesa a todos sus eventos públicos de hoy.

