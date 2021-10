León, Guanajuato.- Un día después de que había sido anunciado como el próximo director de Protección Civil Municipal y sin haber asumido todavía el cargo, Juan Martín Pedroza Gutiérrez fue “bajado” de dicho futuro nombramiento por la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos.

Por lo que anunció que será ratificado como director de Protección Civil el actual titular Crescencio Sánchez Abundiz.

Yo he dicho que no permitiré ni baquetones, ni tranzas ni acosadores”, “Yo no voy a ser tapadera de nadie”, reiteró Alejandra Gutiérrez Campos sobre cuál será uno de los principios que regirán la actuación de los futuros funcionarios municipales de su administración.