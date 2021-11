León, Guanajuato.- Hasta el 4 de octubre la administración municipal ha gastado cerca de 23 millones de pesos en liquidaciones de funcionarios de todos los niveles, informó Alejandra Gutiérrez Campos, alcaldesa de León.

“Con las liquidaciones hay diferentes situaciones, los funcionarios de primer nivel, que aparte tenían su fondo de ahorro, luego aparte están otros funcionarios con sus prestaciones de ley dependiendo de la antigüedad y a cuánto tenían derecho de vacaciones, aguinaldo y demás”, explicó.

Alejandra Gutiérrez indicó que estos finiquitos han sido tanto para funcionarios públicos con cargos de directores de área, como para aquellos servidores públicos que se han dado de baja por diferentes motivos.

Sin embargo, la Alcaldesa señaló que aún no se tiene el cálculo de cuánto se gastará en las liquidaciones de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSPL) que fueron despedidos o renunciaron hace unos días.

Tope donde tope y no nos rajamos, ya van más de 59 y faltan todavía más, esto es permanente, seguirá e insisto: no vamos a dar ni un solo paso atrás porque quiero la mejor corporación, porque es lo que me ha pedido la gente.