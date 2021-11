León, Guanajuato.- Esta mañana Alcaldes de 250 municipios de los partidos PAN, PRD y PRI, entre ellos Alejandra Gutiérrez Campos, presidenta de León, se reunieron en la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, para solicitar más recursos para sus localidades.

“Hay grandes retos y necesitamos presupuesto, yo le apuesto a seguir trabajando en equipo los tres partidos, ojalá se sumen más para realmente alzar la voz y que no lleven a este país a la destrucción total donde vemos que no hay recursos para calles, dinero para alumbrado, tema de agua, no vemos recursos para hacer que la gente tenga un mejor empleo”, dijo la Alcaldesa de León, quien el martes fue nombrada presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).

Alejandra Gutiérrez Campos también resaltó la necesidad de tener mayores recursos para dar atención a la seguridad pública en los municipios.

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, visitó el Congreso de la Unión para solicitar más recursos para León y los municipios. A la reunión también asistió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Foto: Cortesía.

“Tengamos la fe de que nuestros diputados van a estar dando batalla... Hoy les pido a cada uno de los que estamos aquí que en nuestros municipios y redes estemos alzando la voz, apoyemos a nuestros diputados, será una semana difícil”, dijo.

Agregó que actualmente son 92 proyectos del presupuesto alterno donde se buscará reducir 190 millones de pesos, “que no nos están dando nada como mexicanos, pero se están reasignando esos 190 (millones de pesos) en cosas que realmente sí nos benefician”, afirmó

A la reunión también asistió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, además de legisladores de las tres fracciones políticas.

Esta mañana la Cámara de Diputados inició la discusión en el Pleno del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, con la visita de 250 alcaldes que exigen fondos para sus municipios.

