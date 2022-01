Alejandra Gutiérrez no minimizará votación de los participantes y va el Hospital Veterinario 

León, Guanajuato - La alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos respondió que “no se vale nada más quejarse” sobre el proyecto ganador de la consulta ciudadana, el Hospital Público Veterinario, y comentó que no se puede minimizar la participación de los ciudadanos que sí salieron a votar el 20 de enero.

Durante una rueda de prensa en la que la alcaldesa presentó las acciones de estos primeros 100 días al frente de la administración municipal, destacó el tema de la participación ciudadana a través de ejercicios como el que se realizó el pasado 20 de enero en el que los leoneses votaron por las obras que consideran son de prioridad.

No se vale nada más quejarse… Las cosas no salen a la primera al 100%. Tenemos poco de haber entrado y la difusión fue en pocos días, casi 10 mil personas no son pocas para una consulta, no podemos desestimar el número de personas que salieron a participar”, aseguró.