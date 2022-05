Alejandra Gutiérrez quiere sentar bases para mejorar seguridad en León

León, Guanajuato.- Dejar las bases para que las siguientes administraciones tengan más herramientas y una mejor ciudad en materia de seguridad es la apuesta de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien aseguró que su gobierno trabaja día y noche en la prevención del delito.

Lo anterior, luego de preguntarle si la Presidenta puede hacer el compromiso de que los homicidios en la ciudad disminuyan en los próximos meses, pues este lunes AM publicó que León concentró el 30% de los 244 homicidios ocurridos en Guanajuato durante el mes de abril, es decir, 72.

“Es un trabajo que desde que amanece y anochece tenemos como responsabilidad en la administración y por eso tenemos que empezar desde la Academia de Seguridad, desde la formación de los cadetes, por eso se está transformando la capacitación.

Y estamos trabajando en prevención del delito de manera muy puntual y no vamos a ver los resultados hoy o mañana, pero a mí no me interesa que me reconozcan hoy, sino que quiero dejar un mejor León para los ciudadanos. En esta administración queremos dejar las bases para que las siguientes administraciones tengan más herramientas y tengan una mejor ciudad”, mencionó.

La Primera Edil atribuyó que León concentró el 30% de los homicidios reportados en abril a que la capital mundial del calzado es la tercera ciudad más poblada en el País con un millón 721 mil habitantes.

“Es importante tener ese dato porque si no se desvirtúa justamente la información, no son números y porcentajes que se tengan que ver de manera aislada, y destacar que han venido a la baja los homicidios, desde octubre a la fecha han venido bajando.

Hay algunos meses en que hay repuntes, recordaremos que todavía en septiembre traíamos 88 homicidios al mes y hubo meses, por ejemplo enero y febrero, que tuvimos 40 y 50 homicidios, aproximadamente”, subrayó.

Gutiérrez Campos reiteró que el Municipio sigue trabajando para que estas cifras y otros delitos puedan disminuir, y aseguró que como parte de estas acciones se está cambiando la forma en que la Policía Municipal opera en la calle y también se está mejorando el equipamiento.

Adelantó que se comprarán más arcos para estar vigilando las entradas a la ciudad y para que en algunas colonias haya más vigilancia.

‘Aquí nos toca a todos’

Por otro lado, al cuestionar a la Presidenta Municipal sobre de qué le sirve en León el patrullaje de la Guardia Nacional y si coincide en que debe de permanecer en la ciudad, solo respondió que se trata de trabajo coordinado, “entre más manos existan mejores resultados vamos a tener”, contestó.

Añadió que el Municipio seguirá trabajando de manera puntual en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y con la Fiscalía del Estado de Guanajuato.

Y lo vamos a seguir haciendo, aquí no hay de que a uno no le toque, aquí nos toca a todos y todos le vamos a seguir entrando y trabajando de manera coordinada”, concluyó.

Busca prevenir muertes por conductores ebrios

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y el sector de bares y restaurantes alistan una reunión para analizar la iniciativa del Ayuntamiento leonés que busca endurecer las sanciones para conductores ebrios y proponer que operativos como el de conductor designado se retomen.

Así lo anunció ayer la Presidenta Municipal y lamentó la muerte de un taxista de Línea Dorada, identificado como Valentín Hernández y quien perdió la vida luego de que un auto lo impactara tras pasarse el semáforo rojo en el bulevar Juan Alonso de Torres; se informó que en el vehículo que ocasionó el accidente viajaban dos jóvenes al parecer en estado de ebriedad.

“Personalmente vi el video y de verdad es impresionante la velocidad, no me toca a mí de manera particular juzgar este caso, para eso está la Fiscalía, pero mi invitación sigue siendo la misma: cuando alguien toma y maneja sigue siendo imprudencia y pone su vida y la de los demás en riesgo.

Hemos perdido amigos, compañeros, conocidos... mis condolencias a la familia de la persona que perdió la vida, un taxista de 55 años que estaba trabajando, ganándose el pan para su familia y que lamentablemente perdió la vida por una imprudencia”, expresó.

Gutiérrez Campos recordó que la iniciativa está en análisis en el Congreso del Estado y compartió que están por iniciar los foros y mesas. También señaló que ya platicó con varios diputados y adelantó que van a tener una reunión con el sector para abordar el tema de la iniciativa.

“Vamos a tener una reunión el día 3 con el sector para proponer algunos de los operativos como nuevamente regresar al conductor designado, a que haya taxistas y herramientas para que alguien que tome tenga alguna alternativa para que deje de manejar y pueda ser resguardado su vehículo.

Así como que se tenga un mecanismo o un protocolo para que cuando se vea que la persona ya está en malas condiciones puedan ayudarle a hablarle a un familiar para que puedan ir por la persona y varios mecanismos de apoyo porque no solo es la iniciativa, a mí no me interesa tener gente en la cárcel, a mí lo que me interesa es que ya no haya accidentes”, apuntó.

La Presidenta Municipal no precisó si dicha reunión será mañana 3 de mayo ni el lugar, y la Dirección de Comunicación Social del Municipio informó desconocer la fecha de la misma.

DSS