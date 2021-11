León, Guanajuato.- Pese a la petición de grupos feministas de destituir a Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad Pública, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos insistió en su permanencia y aseguró que él, al igual que todos los funcionarios, está a prueba.

“Yo no coincido en la petición que hacen de la destitución, yo les he dicho que todo el gabinete está poniéndose las pilas y todos están a prueba, no hay un solo titular que no esté a prueba, entonces esperemos los resultados”, dijo la Presidenta Municipal.

Lo anterior lo señaló luego de que el pasado jueves se reuniera con decenas de feministas en la Presidencia Municipal, tras una marcha con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

El jueves pasado, la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, sostuvo un encuentro con un grupo de feministas de León en la sala de cabildos. Foto: Omar Ramírez.

En dicho encuentro, las manifestantes fueron atendidas por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y solicitaron la destitución de Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad Pública de León.

Se está acompañado a las mujeres, que llegue hasta las últimas consecuencias, ya sea por acoso o por otro tipo de delito en contra de las mujeres, ahí no nos vamos a rajar, por eso era importante escucharlas.

Alejandra Gutiérrez aseguró que continuará el acercamiento con las mujeres para escuchar sus peticiones e incluso participará el Comisionado de Atención, Víctor Aguirre Armenta.

También dijo que buscarán cómo hacer más eficiente el recurso del Instituto Municipal de las Mujeres y todas las otras dependencias que tienen que atender los temas de género.

Al respecto de la petición de su destitución, Mario Bravo se limitó a decir: “yo respeto las opiniones de todo mundo”.

La petición surge a raíz de que el 22 de agosto del 2020, una manifestación feminista por un caso de acoso sexual de dos policías, terminara en la detención de más de 20 feministas, incluso se acreditó que sí hubo violación de derechos de las manifestantes.

