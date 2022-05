León, Guanajuato.- La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, no descartó la alternativa de un endeudamiento para ejecutar obra pública, pero la decisión aún no se ha tomado.

“En este momento se está revisando, qué proyectos tenemos pendientes, qué vamos a poder cubrir con recursos propios, qué va a cubrir el Estado, y el resto estaremos analizando si hay una posibilidad de hacerlo a través de crédito. En próximos días estaremos informando”, declaró la Alcaldesa luego de acompañar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez en el post-informe en el Hospital General.

Así respondió al llamado que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez hizo el día 3 de mayo ante el sector de la construcción en la celebración del Día de la Santa Cruz, para que los ayuntamientos se animen a endeudarse responsablemente para invertir en más proyectos de infraestructura social en colonias y comunidades.

Mencionó que León está en semáforo verde y tiene capacidad para endeudarse hasta por un monto de 771 millones de pesos, lo cual representa el 10% de los ingresos de libre disposición, según lo marca la Ley de Disciplina Financiera.

La definición de recurrir a deuda o no, estimó se dará en un mes o mes y medio.

“No es un hecho, tenemos posibilidades porque hay finanzas sanas, de las mejores calificaciones para municipios según Standard & Poor’s y Moody’s, la viabilidad existe, lo que tenemos que ver es para qué y en qué momento es viable”, agregó.

Al cierre de abril el Municipio tiene un saldo de deuda por 950 millones.

Entre las obras prioritarias, la Alcaldesa puso como ejemplo el puente en Barranca de Venaderos que ya está listo el proyecto ejecutivo, así como las soluciones viales en particular en el bulevar Aeropuerto donde se requieren hasta mil 500 millones, la cual se tendrá que hacer en etapas empezando por lo que más resuelva el tránsito.

Otra es la obra de ampliación del Malecón del Río en varias etapas y, al igual que en la zona del bulevar Aeropuerto, dijo Alejandra, el Estado se comprometió a apoyar.

“Están por concursar y esperamos que algunas arranquen antes de septiembre”, dijo.

De avanzar en contraer crédito, Gutiérrez Campos adelantó que adoptarán el modelo de subasta inversa que aplica el Estado para conseguir las mejores tasas.

Respecto a que en 2022 se han iniciado 259 investigaciones en Asuntos Internos en contra de elementos de Seguridad por distintos hechos de conducta irregular, señaló que se seguirá actuando con mano dura para sancionar y retirar a malos agentes.

Tenemos más de 269 elementos que fueron dados de baja porque ya no era viable que siguieran y voy a seguir tomando todas estas medidas, y no me voy a cansar de estar depurando la corporación, es un trabajo permanente.