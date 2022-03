Alertan a leoneses por pez morena en Guayabitos y Compostela

León, Guanajuato.- Autoridades de Protección Civil de Nayarit cerraron las playas de Guayabitos y Los Ayala, en Compostela, por la presencia del pez morena, que ataca a los nadadores.

Estas playas son dos de las preferidas por los leoneses para vacacionar en Semana Santa, la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos de Nayarit colocó banderas moradas para restringir el acceso a la zona de playa, y prohibió actividades recreativas dentro del agua.

No ingrese al mar cuando esté la bandera morada. En caso de mordedura del pez morena dé aviso de inmediato a los guardavidas o personal de emergencia; en caso de que este pez lo ataque no use remedios caseros, ya que podría aumentar los niveles de infección”, advirtió Protcción Civil de Nayarit en su portal.