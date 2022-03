Anuncia Partido Verde que será la oposición congruente de Alejandra en León 

En León, al PAN le urge oposición y el Partido Verde que no tiene presencia en el Ayuntamiento, lo será, aseguró su coordinadora municipal, Virginia Magaña.

Hay que seguir estando presente, observando y señalando lo que no se hace en beneficio de la gente, ser una oposición congruente, constructiva y no sólo de golpeteo”, expuso en entrevista para AM la nueva dirigente del Verde en León.

Magaña Fonseca es Psicóloga Clínica, fue Presidenta del Consejo Directivo del Instituto Municipal de las Mujeres en León en el periodo 2012-2015, candidata a diputada local en 2015 y a primera regidora en la elección del 2021. Aunque desde finales de año está en esa tarea, formalmente asumió este mes como dirigente.

Mencionó que un sello con el que pretende marcar su gestión en el Verde es la cercanía con los ciudadanos, que se sienten aislados, poco tomados en cuenta.

Compartió que, el haber abandonado el trabajo territorial durante la pandemia, y la polarización de la votación que se dio en León en 2021, le costó caro al Partido Verde que perdió el espacio que tuvo en el Cabildo durante varias administraciones.

Respecto al trabajo de la actual Administración Municipal que encabeza la alcaldesa panista Alejandra Gutiérrez Campos, la Coordinadora del Partido Verde opinó que espera una gestión que sea más sensible hacia los graves problemas sociales.

Uno de los temas más críticos, opinó Kikis Magaña, es la política ambiental que percibe está ausente del documento del Programa de Gobierno 2021-2024.

El problema de calidad del aire no vemos se atienda. El arbolado un 25 por ciento ya no aporta beneficios ambientales…Urgen áreas verdes en todo el municipio. No es un tema menor, no hay desarrollo sostenible sin medio ambiente”, alertó.