León, Guanajuato.- El que el Ayuntamiento haya aprobado hoy el informe de la entrega-recepción de la administración de Héctor López Santillana sin observaciones, no exime de ninguna responsabilidad a ningún funcionario de la administración pasada.

Así lo destacó el síndico José Arturo Sánchez Castellanos, como respuesta a la regidora Gabriela Echeverría González, de Morena, quien afirmó que hubo observaciones que no fueron subsanadas.

El informe fue aprobado por 11 votos a favor del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y tres en contra. La regidora de Morena expresó su desacuerdo y confió en que la ASEG revise e investigue los actos u omisiones y haga el dictamen de daños y perjuicios.

Incluso recordó que el síndico panista al inicio de esta administración presentó una denuncia ante la Contraloría Municipal por el descuento del Impuesto Predial por 2.5 millones de pesos al Club Campestre.

José Arturo Sánchez Castellanos le respondió que en general en el informe de la entrega-recepción se solventaron todas las observaciones, que se aclararon una a una todas las observaciones y los funcionarios comparecieron con ese fin.

Y en el caso del Club Campestre, aclaró que “La responsabilidad sigue abierta, sigue su curso, de tal manera que no podemos decir que no habrá sanción, de tal manera que no podemos concluir que no estemos aquí tolerando a quien haya cometido alguna irregularidad”.

E insistió: “No se debe de confundir a nadie, este informe no exime de ninguna responsabilidad a ningún funcionario de la administración pasada”.

La presidenta municipal Alejandra Gutiérrez agregó que si en el inter se detecta cualquier observación, se puede señalar. “Esto no implica que si hay cualquier otro acto, no se subsane”, recalcó.

E invitó a los regidores de Morena que si tienen algo que señalar en lo particular, lo hagan.

