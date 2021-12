Aprueban ‘mocha’ entrega del trienio de Héctor López Santillana

León, Guanajuato.- El informe de la entrega-recepción del gobierno municipal de León se realizó con corte únicamente al 31 de agosto y no del 9 de octubre, que fue cuando finalizó el periodo anterior, y así quedó asentado en el acta respectiva, señaló la regidora Gabriela Echeverría, de Morena.

Un mes y nueve días del gobierno de Héctor López Santillana quedaron fuera de ese informe.

La regidora cuestionó esta situación y que no se les explique a los regidores por qué ocurrió.

Señaló a Viridiana Márquez, encargada del despacho de la Contraloría Municipal, de haber fijado esa fecha.

Lo anterior, durante la sesión de la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento al discutirse el expediente que contiene la situación de la administración 2018-2021, aprobado pese a estar incompleto el informe.

El síndico José Arturo Sánchez Castellanos le explicó que esto ya quedó como observación en el informe, pero “no exime ni convalida cualquier irregularidad que hubiera del Ayuntamiento anterior” por el periodo que no fue incluido.

Culpa a la Contraloría de entrega ‘mocha’

Echeverría cuestionó:

La encargada del despacho de Contraloría ni siquiera pudo fundamentar por qué se entregaba en esa fecha, cuando es la dependencia encargada de coordinar los trabajos de entrega-recepción”.

Afirmó que la propia Contraloría señaló que el corte de la entrega-recepción fuera el 31 de agosto. Dijo no entender cómo se aprovecha una laguna legal para que esto suceda.

“Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, como si nosotros hubiéramos dictaminado ya que no hay ninguna presunción de ningún delito, de ninguna mala administración. Me preocupa que Contraloría no esté haciendo un trabajo profundo”.

La regidora Erika Rocha, también de Morena, dijo que sí se tiene que hacer el señalamiento de que el corte de la revisión no se hizo hasta el 9 de octubre, para que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) lo analice como una observación.

El regidor Hildeberto Moreno, del PAN, afirmó: “Este dictamen que aprobemos no exime de responsabilidad a los servidores públicos del Ayuntamiento saliente. La ASEG es la que emite el dictamen general de la entrega y hace el señalamiento a las Contralorías Municipales”.

José Arturo Sánchez coincidió: “Pero eso no implica que ese lapso lo estemos aceptando, convalidando o lo estemos dictaminando favorablemente. Queda como una observación y cualquier hallazgo que pudiera venir en este período, estaría cubierto con ese informe. Eso no nos hace a nosotros responsables de esos días, que por una imposibilidad práctica es imposible de tener”.

