León, Guanajuato.- El próximo domingo 8 de mayo, en la parroquia de San Juan de los Lagos el arzobispo Alfonso Cortés Contreras a las 9:30 de la mañana ordenará a 14 diáconos, quienes en unos meses más recibirán la orden sacerdotal.

Son 14 jóvenes seminaristas que han sido preparados durante varios años para el servicio clerical, la ordenación no se llevará a cabo en la Catedral Basílica de León como era tradición.

LEE ADEMÁS: Fallecen por COVID 11 sacerdotes desde que empezó la pandemia

El 23 de abril el Arzobispo ordenó a 15 nuevos sacerdotes para la Diócesis de León, hoy se informó de los 14 seminaristas que recibirán la ordenación del diaconado, previa a la ordenación sacerdotal.

Se explicó que la función principal del diácono es la de asistir al sacerdote que ya ha sido consagrado.

Prácticamente hace todas las funciones, menos la de consagrar; pueden bautizar, distribuir la comunión; sin embargo el diácono no es un sacerdote aún por lo tanto no puede llevar a cabo potestades sacramentales, es el nivel más básico del sacerdocio, y su trabajo se limita a asistir al sacerdote, aunque no se trata de un simple asistente”, según se explicó en la Arquidiócesis.